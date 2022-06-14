錄取率僅3.2％！她申請「8間常春藤名校」全中　超勵志背景曝光

▲美國佛州17歲高中生艾德莉卡錄取8間常春藤名校。（圖／翻攝自IG／Ashley Adirika）



記者張方瑀／綜合報導

美國常春藤名校是全球頂尖高中生的夢想，佛羅里達州17歲高中生艾德莉卡竟然一舉錄取8間常春藤大學，包含哈佛、耶魯、哥倫比亞等名校，而哈佛大學今年錄取率僅3.2％。事實上，艾德莉卡出生於單親移民家庭，母親獨自撫養5名子女，大姊更為了照顧弟妹放棄念大學，「我只是確保她們為我付出的犧牲不會白費。」

根據CNN報導，今年3月31日的「常春藤日」（Ivy Day）對許多高中生來說是非常重要的日子，因為所有常春藤盟校會在這天公布錄取名單，美國佛州17歲高中生艾德莉卡（Ashley Adirika）坐在家中的電腦前，看著一封又一封的錄取通知信跳出來，最終她錄取了8間常春藤名校，包含布朗大學、哥倫比亞大學、康乃爾大學、達特茅斯大學、哈佛大學、賓州大學、普林斯頓大學和耶魯大學。

自2018年開始，每間常春藤名校的錄取率都不到12％，而今年耶魯的錄取率為4.5％、哥倫比亞大學為3.7％，而哈佛大學為3.2％，是該校歷史以來新低。艾德莉卡除了這8間常春藤名校以外，也錄取了其他知名大學，包含史丹佛大學、埃默里大學（Emory University）等，最終她選擇進入哈佛主修政府學（government）。

艾德莉卡說，這對她來說完全就是超乎現實，雖然她一直以常春藤名校為目標，但從未想過自己能一口氣錄取8間，「我幾乎哭了一整天，真的是太驚訝了！」在中學時期就是學校辯論隊一員的她，對政策、經濟問題充滿興趣，未來也希望能繼續攻讀法學院。

事實上，艾德莉卡成長自單親家庭，她的母親30年前從奈及利亞移民到美國，獨自一人扶養5名子女，而她的大姊也為了照顧弟妹，放棄到普林斯頓大學就讀的機會。對艾德莉卡來說，家人們就是她往前的動力，「我生命中所有堅強的女性灌輸了我教育和努力的價值，對我來說，我只是充分利用了我手上的機會，確保她們為我付出的犧牲不會白費。」

除了在校內表現優異以外，她更創立了「我們的故事，我們的價值」（Our Story Our Worth）非營利組織，替有色人種女孩和年輕女性提供指導、建立信心。艾德莉卡表示，她小學時曾參與過類似的組織，當時這給了她很大的自信和勇氣，所以才成立這個組織，想要繼續幫助和她有著同樣成長背景的女孩。