新冠再變異也不怕！美研製新款「T細胞疫苗」　效力超強可對抗變種

▲美國研究發現，刺激人體產生T細胞的疫苗，在對抗新冠變種時的效力，比單純針對原病毒的疫苗更好，下同。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

隨著新冠病毒持續演化，病毒的棘蛋白也出現越來越多變異，導致針對原病毒棘蛋白的現有疫苗，雖然可防止重症、住院與死亡，但也越來越容易讓變種病毒逃脫，導致疫苗在預防感染方面成效不佳。美國研究發現，刺激T細胞來對抗新冠病毒的疫苗，效力比單純針對原病毒的疫苗更好。

據美國國家衛生院（NIH）新聞稿指出，研究人員發現，人體內被稱為「T細胞」的免疫細胞，可以通過新冠病毒不會迅速發生變異的部位，識別新冠病毒與殺死體內被感染的細胞，因此研究人員認為，促使人體產生更多T細胞來對抗新冠的疫苗，可幫助人們預防感染新冠變種病毒。

來自美國威斯康辛大學麥迪遜分校的蘇雷什（Marulasiddappa Suresh），最近帶領NIH的研究小組，對2種實驗性T細胞疫苗控制感染、預防新冠原病毒與Beta變種病毒引發重症的能力進行研究，發現Beta變種病毒已對針對原病毒所產製的疫苗具有相對耐藥性。

這份5月17日發表於《美國國家科學院院刊》的研究顯示，在研究人員為實驗小鼠接種疫苗後，小鼠體內就產生了可識別新冠原病毒與Beta變種病毒的T細胞，同時也讓小鼠生成可中和新冠原病毒的抗體，不過Beta病毒則無法被中和。

研究小組在接種疫苗3到5個月後，將小鼠暴露在新冠病毒之下，發現曾接種疫苗的小鼠，無論是在原病毒或Beta病毒的環境中，肺部的病毒水平都非常低，顯示這種刺激產生T細胞的疫苗可以預防重症，而且即使它無法中和Beta病毒，但還是可以在Beta的侵襲下，為人們提供防護力。

新聞稿稱，目前的mRNA疫苗確實可以刺激人體產生能識別多種變異的T細胞，因此研究團隊認為，這可能是mRNA疫苗至今可有效防止Omicron重症的原因之一，而且科學家未來在設計疫苗時，可以持續朝增強T細胞反應的方向前進。

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