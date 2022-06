被俄火力碾壓！烏克蘭開「武器清單」直接點餐：想要我們輸就直說

▲波多里亞克開出「武器需求清單」,要求西方國家盡快發動軍援。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

頓巴斯之戰打響後,烏克蘭過去數週不斷請求西方提供更強大的武器,以協助烏方對抗俄羅斯。總統高級顧問波多里亞克(Mykhailo Podolyak)13日首次公開烏克蘭贏得戰役所需的武器總數,還痛斥西方國家遲遲不加快援烏計劃,是在「躲避戰爭」。

據《紐約時報》報導,美國等西方國家目前已援助烏克蘭約100門榴彈砲和幾十門自行火砲,不過波多里亞克表示,西方的軍援不足以對抗俄軍火力,因為俄方如今每天都在頓巴斯戰役中發射約7萬枚砲彈,比烏克蘭的發射能力高出10倍。

▲俄軍如今每天在頓巴斯戰役中發射約7萬枚砲彈。(圖/路透)

為了彌補火力不足的缺陷,烏克蘭現在只能採取冒險策略,與俄軍在北頓內茨克(Sievierodonetsk)展開巷戰,不過相關方法的成效甚微。波多利亞克直言,烏克蘭若想要結束與俄羅斯的戰爭,就需要大量的重型武器支持。

波多利亞克13日直接在推特開出「武器需求清單」,聲稱西方國家需至少再為烏克蘭提供1000門155mm榴彈砲、300套多管火箭系統、500輛坦克、2000輛裝甲車及1000架無人機,才能讓烏俄打成平手。

他還在文末提醒,美國將於6月15日在布魯塞爾召開烏克蘭國防聯絡小組會議,「我們正在等待決定」,似乎正在向西方國家施壓。與此同時,波多利亞克也譴責西方領導人不願認真解決烏克蘭在遠程武器方面的巨大劣勢,以及扳平劣勢所需的武器規模。

Being straightforward – to end the war we need heavy weapons parity:



1000 howitzers caliber 155 mm;

300 MLRS;

500 tanks;

2000 armored vehicles;

1000 drones.



Contact Group of Defense Ministers meeting is held in #Brussels on June 15. We are waiting for a decision.