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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

BBC：北京加強「灰色地帶」戰術　短期內不會武力犯台

▲▼共機擾台示意圖。（圖／路透）

▲專家認為北京當局加強「灰色地帶」戰術，消耗台灣軍事力量與耐心。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

隨著烏克蘭和俄羅斯衝突爆發，台海問題也再次成為國際關注焦點。專家認為，在美中雙方堅持「維持現狀」、「和平統一」等立場之下，兩邊都不願發生衝突，短期之內北京不可能武力犯台，反而會加強「灰色地帶」戰術，消耗台灣軍事力量與耐心。

根據BBC報導，過去北京當局曾表示，如果有必要可動用武力收復台灣，這也讓兩岸可能爆發戰事成為國際間擔憂的問題，但多數專家認為，就目前而言，中國大陸短期內不太可能武力犯台。首先，北京是否具備成功入侵台灣的軍事能力一直存有爭議，而台灣也持續提高其空中和海上的防禦能力，北京當局也明白若爆發戰爭對中國、對世界的代價都太大。

新加坡智庫東南亞問題研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）高級研究員鐘偉倫（William Choong）表示，「如果中國想要入侵台灣，尤其是在烏克蘭危機如此接近的情況下，他們必須非常小心這之間的差距，因為中國經濟與全球經濟的關聯度遠高於俄羅斯。」

▲▼美國國防部長奧斯汀（左2）與中國國防部長魏鳳和（右1）10日在新加坡舉行兩人首次面談。（圖／翻攝自SecDef推特）

▲美國防部長奧斯汀（左2）與中國國防部長魏鳳和（右1）10日在新加坡會談。（圖／翻攝自SecDef推特）

中國大陸一貫的立場是尋求與台灣和平統一，只有面臨挑釁時才會採取行動；同樣，美國也不願在亞洲捲入代價高昂的軍事衝突，而日前美中防長會晤的結果，正應證了這兩個立場。中國國防部長魏鳳和表示，若膽敢將台灣分裂出去，中國軍隊將不惜一戰；美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）則回應，美國堅守長期奉行的一中政策，反對單方面改變現狀。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究學院（RSiS）研究員許瑞鱗（Collin Koh）表示，「雙方都在台灣問題上堅持自己的立場，他們需要表現的強硬一些，他們不希望自己被外界認為是在退讓，與此同時，他們也非常謹慎地處理可能進入一場徹底的衝突，他們睜大雙眼看著對方的發言，雙方都在試圖緩和風險。」

許瑞鱗指出，魏鳳和與奧斯汀的發言是一個積極的結果，「他們仍願意坐下來談論問題，達成共識並保留不同意見，這可能讓美中雙方進行更多的行動性討論，避免出現可能導致衝突的誤判。」他認為美中可能會全面重啟對話，而這都是前總統川普（Donald Trump）執政時期所缺乏的。

對美國和中國來說，目前並沒有改變立場的政治意願，尤其美國11月將進行期中選舉，北京也將要舉行第20次全國代表大會。新加坡國立大學副教授莊嘉穎（Ian Chong）表示，在可預見的未來中，北京當局可能會加強「灰色地帶」戰術（grey zone warfare），透過派出更多共機擾台、進行假情報戰等作法，消耗台灣的軍事力量和耐心。

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