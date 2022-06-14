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美國會大廈攻擊案第2場聽證會　重點內容一次看

▲▼美國會大廈2021年1月6日發生暴動，眾議院特別委員會9日舉行公聽會。（圖／路透）

▲ 美國會大廈2021年1月6日發生暴動。（圖／路透）

文／中央社

美國國會眾議院調查國會大廈遇襲案的委員會今天播放影音證詞，前總統川普的高層幕僚曾勸他，宣稱大選出現嚴重舞弊並無正當性，無法扭轉敗選結果，但他拒絕接受。

2021年1月6日，川普支持者因不滿2020年總統大選結果，強行闖入國會大廈，企圖阻止國會認證民主黨籍的拜登勝選，釀成5人喪命。

以下是這場聽證會的部分重要內容：

●他若真相信舞弊說 就是脫離現實

川普政府的司法部長巴爾（William Barr）在預先錄製的作證影片中，直率地將舞弊說斥為「胡說八道」和「荒唐」。

他說，川普對揭穿他無端指控的事實不感興趣。

巴爾說：「我當時感到洩氣，因為我認為…他如果真的相信這種事，就是脫離現實。」

巴爾說：「我當時試圖告訴川普，他提出的若干指控有多瘋狂，然而從未有跡象顯示，他對相關事實感興趣。」

巴爾說，在取得任何可能證據前，川普在大選夜便宣稱大選存在嚴重舞弊。

●他早該明白一些事

川普競選連任總幹事史泰平（William Stepien）說，他曾敦促川普別在大選夜搶先宣布勝選，當時選票還在計算中。

史泰平說：「他認為我錯了。他是這麼告訴我。」

時任司法部代理副部長唐納福（Richard P. Donoghue）說，當時有太多假消息，很難一一擊破。他說他告訴川普，「你得到的消息大多都是假的」。

●團隊裡的正常人

史泰平告訴委員會，他和其他幕僚將自己視為「團隊裡的正常人」，因為他們試圖引導川普遠離朱利安尼（Rudy Giuliani）和其他律師散播的可疑欺詐指控，並阻止他對自己敗選提出質疑。

史泰平在影音證詞中說：「我不認為那是正派或專業的行為」。

川普競選連任團隊顧問米勒（Jason Miller）作證說，朱利安尼在大選之夜敦促川普發表勝選演說時，頭腦並不清醒。

他說，朱利安尼「肯定喝醉了，不過在他與總統交談時，我不知道他的醉酒程度為何」。

委員會播放的影音證詞，還包括證人提及的一連串古怪選舉欺詐指控，這些指控被證明是錯誤的。

這些指控包括有個裝著假選票的「可疑黑色手提箱」，結果是喬治亞州地方選舉的封箱；還有謠言說，有一輛拖車據稱將選票從紐約州運到賓州；此外，還有投票機被換上電腦晶片，可將投給川普的選票自動轉給拜登，以及美洲原住民欺詐性投票猖獗等。

▲▼美國會大廈2021年1月6日發生暴動，眾議院特別委員會9日舉行公聽會。（圖／路透）

▲ 川普支持者闖入美國會大廈，過程中有5人死亡。（圖／路透）

●靠欺詐指控募資

委員會調查人員韋克（Amanda Wick）表示，川普基於選舉欺詐指控籌集了2.5億美元，選後一週就籌集了近1億美元。

法律專家表示，這些募資活動可能屬欺詐性。

川普一再否認曾從事與1月6日國會大廈攻擊事件有關的任何違法行為。

民主黨籍眾議員洛福格林（Zoe Lofgren）表示，「顯然，他故意誤導捐贈者，要求他們向一個並不存在的基金捐款，並將籌集來的資金用於與他所言不同的其他用途」。洛福格林在聽證會後告訴記者：「現在將由其他人來決定這是否屬於犯罪行為。」

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國會大廈暴動國會暴動北美要聞川普

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