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兒童疫苗第二劑北市618開打　新北揭初步規劃

記者皮心瑀／新北報導

中央疫情指揮中心日前宣布，縮短5至11歲兒童接種疫苗兩劑間隔至4到8周，目前台北市已表示18日將開打莫德納第二劑，BNT則將於27日啟動施打，新北市則指出，目前還在等待幾個東西到位，包括兩劑間隔周數、劑量配發的時間表及確實可以接踵的通知公告後，就會正式規劃，不過目前已有雛形。

▲▼中正紀念堂接種站最後一日,兒童疫苗接種站,新冠肺炎,本土疫情,新冠肺炎疫苗,輝瑞兒童BNT疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,BNT兒童疫苗,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,緩打潮,疫苗覆蓋率,中重症,共存,清零,5-11歲兒童,mRNA。（圖／記者李毓康攝）

▲兒童疫苗接種。（是意圖／記者李毓康攝）

新北市副市長劉和然說明，現在兒童疫苗有BNT和莫德納，規劃方向將兼顧間隔周數、劑量配發的速度以及等待正式公告可以施打的通知，這三個情況下就會明確知道可施打人數跟劑量，目前這些還沒確定，但教育局、衛生局都已經有初步規劃，因為接近暑假，除了大型學校不排除入校施打，中小型學校則有九大區分區集中施打，兩者會雙軌同步。

台北市方面，副市長蔡炳坤指出，將於18日、25日在4處國小安排莫德納第1、2劑疫苗接種，並且於27日開始安排在國小校園接種兒童BNT疫苗第2劑、莫德納第2劑。

另外，蔡炳坤提到，台北市第16期疫苗預約平台將於14、15日開放預約，接種日期為6月20日至6月26日，此期包括BNT、莫德納、高端，以及兒童BNT等疫苗，總共有3萬9853劑疫苗，歡迎民眾預約接種。

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