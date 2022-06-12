陳時中接種3劑疫苗廠牌曝光！長庚研究：抗體增加倍率最低

▲陳時中陽性確診，在家居家照護。（圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

衛福部長、指揮中心指揮官陳時中快篩陽性確診，消息引起廣泛關注，陳時中接種的疫苗廠牌也令外界好奇。事實上，陳時中也曾透露，他施打的疫苗前2劑是AZ疫苗，追加劑則是高端疫苗，而這也是林口長庚3月公布的「疫苗追加劑研究成果」的4種組合當中，中和抗體濃度提升倍率最低的一種。

陳時中12日上午自覺有相關症狀，使用家用快篩劑進行檢驗，結果為陽性，後續經過通訊診療，判定為確診，因此進行居家照護。從疫情開始，陳時中擔任指揮官，2年多來幾乎沒有休息，總統蔡英文也希望陳時中能好好修養、早日康復。

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至於陳時中施打的疫苗廠牌為何？陳時中先前2劑都是接種AZ疫苗，今年2月24日為了鼓勵民眾施打第三劑，跑去施打追加疫苗，但因為專家不建議3劑都AZ，於是選擇高端疫苗作為追加劑。

▲林口長庚針對4種疫苗組合進行研究，發現AZ+AZ+高端的中和抗體濃度提升倍率最低。（示意圖／記者李毓康攝）



事實上，林口長庚醫院3月曾發佈追加劑接種的研究成果報告，報告中比對了4種不同的組合，分別是「AZ+AZ+全劑莫德納」、「AZ+AZ+半劑莫德納」、「AZ+AZ+BNT」及「AZ+AZ+高端」。

而4種組合的研究報告中，「AZ+AZ+全劑莫德納」的中和抗體濃度約提高47.7倍、「AZ+AZ+半劑莫德納」的中和抗體濃度約提高39.8倍、「AZ+AZ+BNT」的中和抗體濃度約提高32.2倍、至於「AZ+AZ+高端」的組合，中和抗體濃度約提高12.7倍。

因此，研究報告中認為，針對施打2劑AZ疫苗的人員，無論使用何種廠牌的疫苗作為追加劑，1個月內的血清抗體生成性，或細胞免疫反應都有顯著提升，從抗體增加的幅度來看，mRNA疫苗優於蛋白次單元疫苗，至於T細胞免疫反應，不同追加劑之間則無明顯差異。

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