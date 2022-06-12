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一家五口花20萬赴美打疫苗！旅行社沒開票多噴10萬　求償結果出爐

▲▼日本旅遊，成田機場，團客，海外觀光團，海外旅客，團體旅遊，自助旅行，自助遊，自助行，FIT，旅客，團體旅客，背包客，商務客，商務旅客，親子旅遊，家庭旅行，遊客，觀光客。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台中徐姓男子為了帶家人去美國打疫苗，向旅行社買了5張聯航來回機票，想不到到了機場才發現沒有開票，無法登機，只好再多噴10萬改買晚上的機票，徐男怒告旅行社賠償損失。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者郭玗潔／台中報導

台中一徐姓男子想帶一家5口到美國打疫苗，使用山富國際旅行社網站購買5張聯航來回機票。當天徐男備好5紙PCR核酸檢測證明、全家穿上全套隔離衣，到機場辦理登機時，卻發現機票尚未開出而無法登機，只能多花10萬餘元換長榮機票延後出發，徐男怒向旅行社提告賠償損失，經台中地院審理，徐男沒收到電子機票，卻沒向旅行社反應，應自負3成責任，判旅行社應賠償機票價差共7萬餘元，全案還可上訴。

去年5、6月台灣因為新冠疫情爆發，國內疫苗尚不足，許多人選擇到國外施打疫苗，徐男為了帶一家5口到美國打疫苗，於去年6月1日上山富國際旅行社網頁，刷卡購買隔日飛舊金山的聯合航空來回機票5張，共花費20萬4261元。

隔日清晨6時30分時，徐男一家老小帶著PCR自費核酸檢測證明5紙，穿上全套隔離衣趕往桃園機場。沒想到徐男向航空公司櫃檯辦理登機時，竟被告知還沒開票，導致無法登機，徐男當場打給旅行社，卻因還未到上班時刻，無人接聽電話，一家人只能滯留在機場苦等旅行社回應。

徐男表示，由於美國入境所要求新冠肺炎PCR核酸檢測證明，自開立起僅有短短2至3天效力，加上已安排好舊金山機場接送和住宿，如改行程損失更大，只好等旅行社上班時，再透過旅行社改訂當天晚上的長榮航空機票，價格為31萬2600元，除了多花10萬8339元買機票外，回程班機也被延後，徐男主張他與妻子皆損害4.5個工作天，共計1萬8000元，要求旅行社賠償所有損失合計12萬6339元。

旅行社則表示，徐男訂購機票後，旅行社有發送機票訂單確認信，且傳送機票付款成功確認書給徐男，確認書上面載明：「15至30分鐘内如未收到電子機票，請洽客服專線或客服信箱」，但徐男卻將確認書誤認為電子機票，沒有向他們反映，也有過失。旅行社主張，旅行社僅受聯合航空委託代理銷售機票，旅客和航空公司之間才有旅客運送契約，自認已盡告知義務，徐男應自行負責。

台中地院認為，旅行社雖聲稱與徐男無契約關係存在，但旅行社提供代訂機票服務，並從中收取服務費，徐男則經由其設置的網站購買聯航機票，屬於有償委任旅行社代購機票，旅行社寄送給徐男的確認書畫面亦記載「付款成功後請靜候15-30分鐘…開立完成會E-MAIL到您指定信箱」，但代購的電子機票卻未傳送至徐男指定信箱，判旅行社有過失。

台中地院表示，徐男夫妻主張損失4.5個工作日的部分，因未能舉證財產總額的確因此減少，駁回此部分請求。另外，徐男有接到機票付款成功確認書，但並未依上面說明，向旅行社反映沒收到電子機票，讓旅行社無法有補救措施，也有過失，判徐男應自負3成責任，旅行社應賠償機票價差之7成責任，共7萬5837元，全案還可上訴。

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