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4國小變接種站！北市兒童疫苗2劑18日開打　暑假前在校打BNT、莫德納

▲▼中正紀念堂接種站最後一日,兒童疫苗接種站,新冠肺炎,本土疫情,新冠肺炎疫苗,輝瑞兒童BNT疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,BNT兒童疫苗,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,緩打潮,疫苗覆蓋率,中重症,共存,清零,5-11歲兒童,mRNA。（圖／記者李毓康攝）

▲中正紀念堂兒童疫苗接種站。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

中央日前宣布，5至11歲兒童接種疫苗的第二劑間隔時間縮短至4到8週，台北市副市長蔡炳坤13日說明，將於6月18日、6月25日在4處國小安排莫德納第1、2劑疫苗接種，並且於6月27日至7月1日安排在國小校園接種兒童BNT疫苗第2劑、莫德納第2劑。

關於台北市疫苗接種規劃，蔡炳坤13日表示，台北市第16期疫苗預約平台將於14、15日開放預約，接種日期為6月20日至6月26日，此期包括BNT、莫德納、高端，以及兒童BNT等疫苗，總共有3萬9853劑疫苗，歡迎民眾預約接種。

針對中央建議5至11歲兒童應完成兩劑疫苗接種、2劑間隔4至8週以上、以同廠牌疫苗完成2劑接種等決議，蔡炳坤提及，6月18日及6月25日於東西南北各1處、總計4處國小，安排5至11歲BNT第1劑、6至11歲莫德納第1、2劑疫苗接種；第二階段則由6月27日至7月1日安排國小校園接種BNT第2劑、莫德納第2劑。

台北市議會13日下午進行市政總質詢，國民黨台北市議員王鴻薇質疑，先前台北市長柯文哲批評中央的兒童疫苗大型接種站是「白痴」，現在北市自己要成立中型接種站，是不是「大白痴」跟「中白痴」的差別？

蔡炳坤回應，今早柯文哲已經定案，這週與下週六會擇定4所學校提供疫苗接種服務，且會進到學校做第二劑疫苗接種，時間點則落在6月底、7月初，也就是放暑假前5天，趁學生還沒放暑假前將覆蓋率補滿，並強調仍會在學校進行接種。

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