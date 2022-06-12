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BA.5崛起！醫震撼：希望不要打擊太多人　籲快做1件事

記者邱晟軒／綜合報導

新冠疫情持續延燒，歐美多國近期相繼檢出Omicron新型亞變種BA.4、BA.5，其中BA.5的傳播力更強，可能成為下波主流。對此，北市聯醫中興院區醫師姜冠宇今（12日）發出警訊，表示BA.4和BA.5有更強的致病力，未來可能會導致更多突破性感染，為了要控制社區疫情，他建議「準備開打第四劑疫苗」。

「希望這一篇不要打擊到太多人！」姜冠宇今天在臉書發文指出，我們可能要對還沒進來的BA.4和BA.5要有最新的認識：BA.4和BA.5對於BA.1/2感染後的抗體「有抗性」，這很多研究都有，但是BA.4和BA.5到底有沒有比較強的「致病力」？答案是：有！

姜冠宇分析，根據日本研究發現，很不幸，BA.2.12.1 和 BA.4/5 在人類支氣管、肺泡細胞中的傳播，比 BA.2 更強之外，在倉鼠實驗中也證實 BA.4/5 比 BA.2 更具致病性。

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▲新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

▲新冠肺炎疫情持續延燒。（示意圖，非當事人／記者林敬旻攝）

姜冠宇指出，根據美國哥倫比亞大學團隊的研究顯示，以打完三劑疫苗來做比較，與原始株相比，BA.2.12.1的「效價」降為1.8分之1、BA.4／BA.5降為4.2分之1，代表疫苗的抗體下降。該團隊也警告，對於mab單株抗體治療，很多都對BA.2.12.1和BA.4/5無效，有效且又有美國授權的單株抗體只有LY-COV1404、bebtelovimab，這些免疫逃避的情況，很可能都是棘蛋白F486V突變所導致。

姜冠宇表示，根據美國CDC收集的數據，BA.5占美國病例的 7.6％、BA.4估計佔5.4％。BA.2.12.1 仍然是美國的主要變體，估計佔病例的 62.2%，但是以目前的監測，BA.4/5準備要去取代BA.2.12.1。他指出，未來BA.4/5的上升可能會導致更多的突破性感染，美國這裡已經有這樣的認知，究竟會像當初 Beta 變異株是虛驚一場還是會成真？

姜冠宇認為，其實突破性感染、重複感染、無敵星星失效都不是新聞，對我而言比較大的震撼還是有觀察到「致病力提升」，雖然之前認為應該不用打到第四劑，不過為了要控制社區疫情，有可能準備普遍開打第四劑。現在不只是為長輩的安全，更是為了小朋友、小小孩的安全，也是為未來盡量減少的後遺症長新冠負擔在努力。

▼姜冠宇認為，未來可能要接種第四劑疫苗，也期待次世代疫苗。（圖／翻攝姜冠宇臉書）

▲▼醫認為，未來可能要接種第四劑疫苗，也期待次世代疫苗。（圖／翻攝姜冠宇臉書）

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