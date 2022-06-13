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陳宗彥暫代疫情指揮官　蔡壁如稱「是誰不重要」：背後有上百個專家

▲▼指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者杜冠霖／台北報導

指揮中心指揮官陳時中12日確診新冠肺炎，指揮官相關業務將由副指揮官陳宗彥暫代，對此，立委蔡壁如表示，陳宗彥只是指揮中心出來代打的棋子，其實是誰都不重要，因為指揮中心後面有上百個專家在給意見，只要停止政治意識形態的回答，以專家意見為主的防疫措施，都應該給予尊重和配合。

對於疫情狀況，蔡壁如指出，每天1、200個死亡案例，衍生出來的24小時火化時間、1922通報系統，卻又讓人民很氣憤。所以自己才會說，疫情指揮中心應該停止每天報數的記者會，停止每天為了應付問題不知所云的答案，用心處理疫情爆發以來，民眾遇到的每一個問題。

對於近期指揮中心宣佈放寬邊境管制，蔡壁如表示，其實是因為悶太久了，自己沒有反對這樣的措施，但是也希望指揮中心在放寬邊境管制的同時，能夠做好相關的配套措施。才不會有3+4，第四天可以自由外出，卻必須在同一間旅館住滿八天的荒謬情況。也才能夠讓民眾安心。

近期疫情指揮官由陳宗彥暫代，蔡壁如表示，陳宗彥只是指揮中心出來代打的棋子，其實是誰都不重要，因為指揮中心後面有上百個專家在給意見，只要停止政治意識形態的回答，以專家意見為主的防疫措施，都應該給予尊重和配合。侯友宜說陳時中確診應該沒有打1922，雖然很酸，但也是反映了一般民眾的想法。

蔡壁如表示，事實上，最近自己不斷接到醫護人員的陳情，中央說的，護理人員每班津貼一萬元，事實上到現在，第一線作戰的護理人員，還是領不到全額的津貼。

對於醫護津貼，蔡壁如強調，將士在外作戰糧草必須先到，但到現在卻因為中央的作業程序，相關津貼東扣西扣，原本的美意，卻成了基層不滿的缺口。既然是特殊時期，呼籲中央應該盡量簡便流程，讓辛苦的基層醫護，能夠領到應有的津貼，確保他們工作的尊嚴。

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