陳時中快篩陽！　侯友宜祝早日康復：說要選台北市長的人都會確診

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）



記者杜冠霖、陶本和／新北報導

指揮中心指揮官陳時中12日確診新冠肺炎，新北市長侯友宜回應，陳時中應該沒有打1922專線，期待他早日康復、回到工作崗位。民進黨市議員戴瑋姍傍晚時在臉書引用TVBS的報導，以及部分媒體直播內容指出，在下午新北市府疫情記者會開始前，侯友宜在與記者們閒聊時提及，「說要選台北市長的人都會確診」，語畢後大笑三聲。

中央流行疫情指揮中心12日說明，指揮官陳時中上午自覺有症狀，使用家用快篩試劑檢驗，結果為陽性，由副指揮官陳宗彥暫代指揮官，指揮中心相關接觸者完成快篩，結果均為陰性。

新北市政府下午召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情」說明會，對於記者提問陳時中確診，是否會建議他打1922請求協助嗎？侯友宜則回應，「我想他應該沒有打1922，我在這裡期待他早日康復，回到工作崗位」。

對此，新北議員戴瑋姍表示，這時候關心慰問就好，「侯市長還要酸阿中部長確診沒打1922？說真的，沒營養、只為政治卸責的記者會就別開了。侯市長昨天完全沒有公開行程，躲了一天記者，今天防疫記者會只能暗嘲阿中部長？」

戴瑋姍指出，市民只想知道4/14衛生局消失的半小時，「究竟發生什麼事？為何沒人接電話？侯市長，為什麼大家要一個真相那麼難呢？到底在閃躲什麼？你又在怕什麼？」

根據TVBS報導，新北防疫記者會正式開始前，侯友宜、新北市副市長劉和然等人閒聊時提及陳時中確診一事，劉和然說，「早上新聞都出來了」，侯友宜回說，「是喔」，語畢後，突然又補一句，「說要選台北市長的人都會確診」，接著大笑三聲，劉和然也說，「（藍委）蔣萬安也確診過」，隨後現場倒數一分鐘，記者會開始。

對此，戴瑋姍表示，記者會前，侯市長調侃阿中部長確診，還大笑三聲；劉和然副市長和陳潤秋，竟也在一旁打趣，「新北防疫最重要的三個人，竟然是這樣輕蔑態度，看待染疫這件事。對比他們記者會直播時的嚴肅表情，只能說整個團隊都是戲精啊！」

戴瑋姍說，侯友宜不把他人生病當回事，他的團隊也一樣嘴臉。如此不尊重生命的心態，難怪到現在不僅掩蓋恩恩通報關鍵錄音檔，也不願意跟恩恩爸道歉，「也難怪侯市長的全力配合會變全力演出！你們再笑啊！很好笑嗎！」