人妻外遇同事想結束婚外情　竟遭吻胸猥褻、性侵

▲杜姓男子不滿人妻同事欲分手，涉強制猥褻與性侵女方，台南地院合併判他4年4月徒刑。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

1名人妻隱瞞已婚身分，答應公司杜姓男同事告白並交往，惟事後人妻覺得不能再錯下去、想與杜男分手結束這段外偶關係，杜竟一連二天在公司外防火巷與1樓廁所內，強吻胸部及手指性侵下體，幸被人妻強力抵抗，人妻事後向丈夫認錯，並對杜男提告，台南地院依強制猥褻、性侵兩罪合併，判處杜男4年4月徒刑。

判決資料指出，該名人妻2020年11月初，與杜姓男同事結識，人妻起初隱瞞已婚身分，答應杜男告白，並從11月中開始交往，不久之後人妻就覺得這種婚外情關係不妥，內心不安，覺得不能再錯下去，即跟杜男表明不願再交往下去要分手，但杜男卻不願意放棄。

2020年12月3日中午，杜男以通訊軟體聯絡人妻、要女方講清楚為由，要求女方到公司1樓外面的防火巷談話，過程中，杜男把女方拉到他腿上坐，撫摸女方胸部、還強行掀開上衣親吻胸部，並隔著褲子摸女方下體。人妻拒絕要求杜男不要再這樣做，她要回辦公室，惟杜男仍然執意猥褻。

12月4日上午8時多，杜男再聯絡人妻到公司1樓，女方拒絕前往，稍後兩人在公司1樓巧遇，杜男於1樓茶水間，強抱人妻，再把人妻拉進廁所，女方雖出言制止，杜男仍在廁所內撫摸女方胸部，兩度把手伸進女方褲內指侵下體，並強吻女方，直到聽到廁所外有聲音，杜男才罷手離去。人妻事後向丈夫認錯，並對杜男提告，台南地院合併判他4年4月徒刑。