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母逼簽賣身契！14歲女淪性奴嘿咻14次　釣蝦場大叔最終下場曝

▲▼ 性侵,強姦,少女。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲台南一名莊姓釣蝦場主任，趁少女花花(化名)家境不寬裕，和其母親簽賣身契，把花花帶到摩鐵嘿咻14次。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名莊姓釣蝦場主任，因得知少女花花（化名）家境不甚寬裕，竟向花母提議，要求和當時僅14歲的花花發生性關係，而花母則可以此來換取金錢，造成花花遭莊男性侵得逞14次。案經上訴到最高法院，依引誘少女有對價性交罪，判莊男3年9月徒刑，花母則因受精神疾病影響，辨識能力喪失，判刑2年、緩刑5年，全案定讞。

莊姓男子為釣蝦場主任，因故認識花花一家，進而知道花花家境並不富裕，遂而向花母提議，讓花花和他發生性關係，以此來換取金錢，熟知花母竟然同意莊男的提議，將花花帶往台南某超商外和莊男會合，雙方在該處簽下花花的「賣身契」，合約中更明訂，花母同意花花和莊男為男女朋友關係，同意2人有性關係，期間花花更不得和其他男生交往，花花母女倆也不得對莊男提出任何訴訟，否則需負擔500萬元之賠償金。

契約中還明定，花母向莊男借貸每個月1萬元，分4次匯入指定帳戶內，莊男再以上開金錢、買衣服送花花之代價，誘使花花和他發生性行為，共計得逞14次；而花花的父親則因病癱瘓在家，見老婆不顧勸阻，一意孤行地將女兒賣給莊男，氣得對妻子提告，誓言為女兒討回公道。

庭審時，花花的父親證稱，「莊男曾經來到家中，說很喜歡我女兒花花，每個月要給她1萬生活費，等到她18歲會拿50萬元的聘金娶她，他對我老婆洗腦很多次，我老婆也跟我說好幾次，我都回不可能，我女兒現在才幾歲，才國二，莊男都幾歲了，我很明確的拒絕，當時我老婆沒有工作，但我有給她錢當作生活開銷，我有叫我老婆不要再跟莊男聯絡，但我老婆那時精神狀況不是很好，至於為何莊男要載她們出去，去哪邊她都不敢講。」

花花則證稱，「那天莊男拿出兩分紙，向信紙一樣畫直線，上面有寫字我沒看，當時他們在講話，但我聽不懂他們在講什麼，莊男叫我在上面蓋章簽名，簽完之後每個禮拜六日就要跟他去旅館，莊男叫我脫衣服，我想要反抗但沒力氣，他就開始對我做那種事情。」此外，花母起初還辯稱，自己沒有逼迫女兒，還說自己很開放，會給小孩自由，不知道雙方去汽車旅館，還說知道女兒出去就會有錢，這筆錢對家裡有幫助等語。

一審，法官勘驗相關證據後，認為花母和莊男的行為已嚴重損害花花的身心健康，並認為2人難有悔悟之心，依共同犯引誘少女為有對價之性交等14罪，分別判莊男應執行有期徒刑3年9月；花母應執行有期徒刑3年1月。

案件上訴到台南高分院後，法官勘驗花母的身心狀況後，認為花母受到精神疾病、智能障礙與藥物等影響，使花母在簽訂契約時，認知能力受到顯著影響，未達一般人平均程度之辨識能力，縱使未達完全喪失程度，但仍有顯著喪失，因此改判花母應執行有期徒刑2年，緩刑5年；莊男則維持原判。案經上訴到最高法院，維持二審判決，全案定讞。

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