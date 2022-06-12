新北人妻偷吃健身房業務！丈夫聽同事喊「你們那次中了喔」崩潰

▲新北人妻偷吃健身房業務。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

新北市一名黃姓人妻婚內出軌，與健身房業務發生關係，還與同事討論「這個月月經沒來」、「你們那次中了喔」之類的內容，氣得丈夫提告求償。新北地院審理後，判黃姓人妻與健身房業務連帶賠償20萬元，全案仍可上訴。

依據判決書內容，王姓男子是某家手機配件行的老闆，2019年10月與黃女結婚，2人2020年5月協議離婚。不過，在婚姻關係存續期間內，黃姓人妻意外與在健身房擔任業務的郭姓高中同學重逢，因此擦出火花，辦會員卡辦到床上去。

當時黃女還在王男的手機店內擔任店員，某次向另一名林姓店員告知「我這個月月經沒來」，林姓店員還詢問「你們那次中了喔」，正巧被調閱監視器、查看客訴、上班狀況的黃男聽見，氣得黃男提告、求償100萬元。

對此，郭姓業務則辯稱，他與黃女並無不正當來往，王男提出的證據，都無法認定2人有發生關係，他也不曉得黃女已婚，且求償金額過高等。

▼黃女與在健身房擔任業務的郭姓高中同學重逢，竟然擦出火花。（示意圖／免費圖庫pexels）



不過，黃女與郭姓業務的對話中，有提及「XX（丈夫的名字）知道我們有發生關係？然後還知道什麼嗎」、「XX（丈夫的名字）知道囉」、「發生關係就很嚴重了」等內容，黃女回覆丈夫的質問時，也說了「第一次喝酒、後來第二次7月」等話語。

此外，郭姓業務與黃女的對話中，還告知黃女「會員卡到了」，請對方到場領取，意味著郭姓業務早已取得黃女的身分證等個人資料。

新北地院審理後認定，郭姓業務與黃女的行為，已超越一般社會通念能容忍的社交關係，衡量學識、社經地位、所得與財產狀況等條件後，判郭姓業務、黃女應連帶賠償20萬元，全案仍可上訴。

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