　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北人妻偷吃健身房業務！丈夫聽同事喊「你們那次中了喔」崩潰

▲▼出軌,一夜情。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲新北人妻偷吃健身房業務。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

新北市一名黃姓人妻婚內出軌，與健身房業務發生關係，還與同事討論「這個月月經沒來」、「你們那次中了喔」之類的內容，氣得丈夫提告求償。新北地院審理後，判黃姓人妻與健身房業務連帶賠償20萬元，全案仍可上訴。

依據判決書內容，王姓男子是某家手機配件行的老闆，2019年10月與黃女結婚，2人2020年5月協議離婚。不過，在婚姻關係存續期間內，黃姓人妻意外與在健身房擔任業務的郭姓高中同學重逢，因此擦出火花，辦會員卡辦到床上去。

當時黃女還在王男的手機店內擔任店員，某次向另一名林姓店員告知「我這個月月經沒來」，林姓店員還詢問「你們那次中了喔」，正巧被調閱監視器、查看客訴、上班狀況的黃男聽見，氣得黃男提告、求償100萬元。

對此，郭姓業務則辯稱，他與黃女並無不正當來往，王男提出的證據，都無法認定2人有發生關係，他也不曉得黃女已婚，且求償金額過高等。

▼黃女與在健身房擔任業務的郭姓高中同學重逢，竟然擦出火花。（示意圖／免費圖庫pexels）

▲▼健身,健身房。（圖／取自免費圖庫pexels）

不過，黃女與郭姓業務的對話中，有提及「XX（丈夫的名字）知道我們有發生關係？然後還知道什麼嗎」、「XX（丈夫的名字）知道囉」、「發生關係就很嚴重了」等內容，黃女回覆丈夫的質問時，也說了「第一次喝酒、後來第二次7月」等話語。

此外，郭姓業務與黃女的對話中，還告知黃女「會員卡到了」，請對方到場領取，意味著郭姓業務早已取得黃女的身分證等個人資料。

新北地院審理後認定，郭姓業務與黃女的行為，已超越一般社會通念能容忍的社交關係，衡量學識、社經地位、所得與財產狀況等條件後，判郭姓業務、黃女應連帶賠償20萬元，全案仍可上訴。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►義大利鬆餅機下殺999元！鯛魚燒、甜甜圈都能做

ET快訊
民進黨「22縣市長」提名佈局一次看！　他傳戰桃園、北市長二搶
超商4大聯名便當排名出爐！網激推1口味
國中兒成績差「不讓補習」！媽一金句反擊親友質疑　網直呼中肯
《捍衛戰士》狂呼叫Roger卻不見人！　「戲份比阿湯哥多」背
快訊／野獸發威！林志傑飆27分　勇士晉級總冠軍戰
佩甄公開和老公「情趣暗號」　季芹羞：這句我也滿熟的
4歲開始被外星人綁走！她秀全身傷痕：他們長得跟人一樣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

常外出找朋友！他看定位「在汽車旅館」綠炸　小王賓士老婆送的

新北人妻偷吃健身房業務！丈夫聽同事喊「你們那次中了喔」崩潰

中壢妻找朋友聚餐　他一查手機定位綠炸：怎在楊梅

台南七股魚塭男子落水　消防人員救溺送醫搶救

南投男騎車外出墜橋落水　警河床尋獲搶回一命

高雄娃娃機大盜收押！用砂輪機破壞兌幣機　鬼扯「女友太會花」

滯台南非籍新住民「阿德」相戀生子　移民署桃園站助取得居留證

快訊／新店賓士自撞橋墩！車頭全爛　後座乘客命危搶救中

抓到了！潑漆毀六四「恥辱柱」　19歲男曝下手動機

林口「球棒隊」砸車開槍原因曝　1男KTV遭破頭...撂友尋仇又被毆

波特王前老闆反擊！「腳本都我寫的」　讓他賺3000萬...N次轟：為什麼帶風向？

美老兵被迫與日本戀人分離　找70年終重逢：我沒拋棄你

師傅修機車突竄出米奇！　發動獅吼功+金剛腿踢飛

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

陳芳語唱《玻璃心》紅到國際　歌手第一人登哥本哈根民主高峰會

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

open一撥秒變closed　機關看板富玩心又實用

老婆深情演唱《下輩子》　搞笑尪聽完秒回：我不要

美珠看到金旻奎「嘴角沒下來過」　她唱歌告白...結果他逃跑惹XD

常外出找朋友！他看定位「在汽車旅館」綠炸　小王賓士老婆送的

新北人妻偷吃健身房業務！丈夫聽同事喊「你們那次中了喔」崩潰

中壢妻找朋友聚餐　他一查手機定位綠炸：怎在楊梅

台南七股魚塭男子落水　消防人員救溺送醫搶救

南投男騎車外出墜橋落水　警河床尋獲搶回一命

高雄娃娃機大盜收押！用砂輪機破壞兌幣機　鬼扯「女友太會花」

滯台南非籍新住民「阿德」相戀生子　移民署桃園站助取得居留證

快訊／新店賓士自撞橋墩！車頭全爛　後座乘客命危搶救中

抓到了！潑漆毀六四「恥辱柱」　19歲男曝下手動機

林口「球棒隊」砸車開槍原因曝　1男KTV遭破頭...撂友尋仇又被毆

葉總讚鋼龍完美演出　拿莫伊漾是時候破繭而出

民進黨22縣市長提名佈局一次看！　林智堅傳戰桃園、北市長二搶一

超商4大聯名便當排名出爐！推薦程度、回購率一次看　網激推1口味

鋼龍投出來台代表作　回應韓職傳聞：我很念舊的！

女同事3瓶喝醉！交往後「喉嚨借過」喝倒所有朋友　他傻眼了

大學懶妹「狂跳2小時健身操」！四肢痠炸求藥　醫見1數值傻眼了

巧遇權志龍本人！　粉絲沒認出：又一個「得GD病」的

國中兒成績差「不讓補習」！媽媽一金句反擊親友質疑　網直呼中肯

台股進場教戰！　法人曝4心法、選中小型為優

鋼龍8局好投壓制兄弟！拿莫伊漾開轟並列全壘打王

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

社會熱門新聞

偷吃小孩同學的爸爸　單親媽喊「寶貝老公」慘了

偷牛奶青菜被抓　失業男難過大哭

即／宜蘭台7丙「硬皮鯊」與遊覽車對撞5傷

嘻哈歌手涉酒駕拒盤查　3警車圍捕

即／林口社區傳5聲槍響！球棒隊猛砸車

女兒遭性侵亡！父撂人私刑致死　代價出爐

即／台南仁德工廠大火！濃煙沖天搶救中

重逢老同學！人妻完事驚喊：月經沒來　夫一聽綠炸

母逼簽賣身契！14歲女淪大叔性奴

獨／龍鳳胎超音波照曝！2屍4命遭殺

台灣大道3車等紅燈遭撞　19歲無照男完全沒剎車

男北捷無罩放送《愛你》脫序　遭拖下車上銬

台中23歲女坐馬路中遭撞拖行　頭顱肢體變形慘死

停車場2屍4命血案！凶器疑為法器「金剛杵」

更多熱門

相關新聞

偷吃小孩同學的爸爸　單親媽喊「寶貝老公」慘了

偷吃小孩同學的爸爸　單親媽喊「寶貝老公」慘了

台北一名陳姓女子因為小孩的關係與葛姓男子認識，雙方發展成情侶關係，甚至還傳了婚紗、對戒的照片，還給予「寶貝老公」的稱呼，氣得葛妻提告求償。高院審理後判定，陳女需賠償60萬元，全案確定。

揪人妻上摩鐵辯「恐慌症」　法官：有病要去看醫生

揪人妻上摩鐵辯「恐慌症」　法官：有病要去看醫生

女被公婆放火燒死　爸只救出一條腿

女被公婆放火燒死　爸只救出一條腿

KTV尾隨好友妻如廁逼口愛　人夫喊冤

KTV尾隨好友妻如廁逼口愛　人夫喊冤

正妹「約會就過敏」抓包男友出軌

正妹「約會就過敏」抓包男友出軌

關鍵字：

人妻偷吃健身房

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳時中快篩陽確診！

從上海回來嫌台北太衝擊　孫德榮開罵

入境大鬆綁　他轟「1行業」賺爛了

他漲租逼走24年麥當勞　10年後「不堪空租」默默調回原租金

女肚痛竟懷孕　醫：寶寶踢掉避孕器

館長爆「波特王禮物被前公司拿走」！傻眼揭內幕

排到2024年的牛肉麵！客怒留1星　老闆霸回：別來

BA.5崛起！　醫呼籲快做1件事

不要妻小車房老了會怎樣？　眾人狂喊1優勢

偷吃小孩同學的爸爸　單親媽喊「寶貝老公」慘了

男女「想愛愛時間」不一樣！最美博士曝超羞原因

偷牛奶青菜被抓　失業男難過大哭

前公司邀波特王對質：看他敢不敢！

快訊 / 陳時中確診　蔡英文：他扛了防疫兩年多未曾休息

腦霧真的很可怕！　她康復後開車突忘自己在哪

更多

最夯影音

更多
波特王前老闆反擊！「腳本都我寫的」　讓他賺3000萬...N次轟：為什麼帶風向？

波特王前老闆反擊！「腳本都我寫的」　讓他賺3000萬...N次轟：為什麼帶風向？
美老兵被迫與日本戀人分離　找70年終重逢：我沒拋棄你

美老兵被迫與日本戀人分離　找70年終重逢：我沒拋棄你

師傅修機車突竄出米奇！　發動獅吼功+金剛腿踢飛

師傅修機車突竄出米奇！　發動獅吼功+金剛腿踢飛

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面