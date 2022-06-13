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《咒》真實事件！長女17年前慘死「口中全糞便」　屋內貼滿符咒

死者被送到醫院時，身上滿是瘀青，口中、食道及胃內都是糞便。（東森新聞提供）

▲死者被送到醫院時，身上滿是瘀青，口中、食道及胃內都是糞便。

圖文／鏡週刊

2005年4月11日下午，家住高雄鼓山的吳姓男子神色緊張地找上平日鮮少互動的鄰居，他請對方協助叫救護車後，便匆匆離去。鄰居覺得奇怪，前往吳家查看，才發現28歲的吳家長女口吐白沫，一動也不動地躺在房內，鄰居見狀嚇得趕緊打119求救，但為時已晚，吳女早已死亡。

令人不解的是，吳女被送到醫院時，吳家人都不在場，事後也無人領屍，更詭異的是，醫師發現她的身上有多處瘀青，也有被香燙過的傷疤，法醫解剖後還發現，死者口中、食道及胃裡面，全都是糞便，研判她因長期不吃、不睡，造成體力過度消耗，最後引發多重器官衰竭而死。

▼為了驅邪，吳家門窗緊閉，屋內貼滿符咒。

為了驅邪，吳家門窗緊閉，屋內貼滿符咒。（東森新聞提供）

鄰居告訴警方，50多歲的吳父是名工人，婚後與妻子生了3女1子，死者排行老大，畢業後到台北工作，3名弟妹則跟父母及親戚同住一間透天厝。同年2月底，北漂多年的死者突然搬回家中，不到1個月，吳家出現脫序行為，把左鄰右舍搞到雞犬不寧，就連同住多年的親戚也嚇到不敢回家，最後搬離該透天厝。

▼電影《咒》改編自17年前高雄吳家命案，上映後引發討論。

電影《咒》改編自17年前高雄吳家命案，上映後引發討論。（Netflix提供）

原來，同年3月起，吳家人接連起乩，一家6口自稱是不同神明的代言人，他們經常在家門口燒金紙，家裡也常傳出哭聲、吼叫聲及笑聲，還有鄰居曾目睹6人同時起乩，拿著神主牌、拐杖互毆，十分驚悚。鄰居告訴警方：「他們就像瘋了一樣，全家人亂跳，有個男的躺在地上，大家還去踹他、打他！」雖然吳家人行徑怪異，但因事關宗教信仰，大家寧可信其有，也拿他們沒轍。



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