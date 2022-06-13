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《咒》真實事件　高雄一家六口17年前全中邪長女慘死

吳姓一家六口集體中邪、起乩，甚至拿神主牌互毆、互相灌食糞便。（示意畫面）

▲吳姓一家六口集體中邪、起乩，甚至拿神主牌互毆、互相灌食糞便。

圖文／鏡週刊

17年前，高雄發生一起離奇命案，吳姓一家6口自稱遭不同神明附身、集體起乩，為了驅邪，不僅拿神主牌互毆，還用大把燃燒的香互戳，甚至喝符水、吞食糞便。經過數週折騰，大女兒暴斃，其他人還認為死的不是她，而是附身的邪靈，不願送醫；直到2天後，大家陸續「退駕」，才驚覺大事不妙，但為時已晚。因案情實在太詭異，最近還被拍成電影，再度引發話題。

2005年4月11日下午，家住高雄鼓山的吳姓男子，神色慌張地找上平日鮮少互動的鄰居，請對方協助叫救護車後便匆匆離去，鄰居覺得奇怪，前往吳家查看，結果發現28歲的吳家長女口吐白沫，一動也不動地躺在房內，鄰居見狀趕緊打119求救，但為時已晚。

為查明案情，警方想方設法通知吳家人到案說明，案發數日後，吳父等5人終於現身，完成筆錄，但他們的說法讓警方完全無法置信。

▼死者被送到醫院時，身上滿是瘀青，口中、食道及胃內都是糞便。

死者被送到醫院時，身上滿是瘀青，口中、食道及胃內都是糞便。（東森新聞提供）

吳父告訴警方，事發前2個月，小女兒自稱三太子附身，告訴父母：「在台北的大姐有危險，必須趕快搬回老家，否則就等著白髮人送黑髮人！」吳氏夫妻不敢輕忽，立刻北上將大女兒帶回老家，吳父還帶著妻女一起到山上禪修，希望幫女兒度過死劫。沒想到返家後，大女兒接到一通電話，整個人變了樣。

法師告訴他們，家裡有「不乾淨的東西」附身在大女兒身上，吳父聽了趕緊請法師到家中驅魔，沒想到，情況未好轉，家中每個人都開始起乩，他和妻子及4名兒女分別被玉皇大帝、王母娘娘、觀世音菩薩、七仙女、三太子、濟公附身，嚴重影響生活。

▼吳家命案因太過離奇，還被改編拍成電影《咒》，並在今年三月上映。

吳家命案因太過離奇，還被改編拍成電影《咒》，並在今年三月上映。（牽猴子提供）

之後，吳父又找法師到家中看風水，畫了幾道符，交代他把符燒成灰燼泡水給全家人喝下。但喝了符水的吳家人行為變得更怪異。吳家人為了驅魔，起初互相撒鹽、撒米，後來變成潑灑尿液，甚至互相灌食糞便。同年4月9日，躺在床上的大女兒被弟妹發現已無氣息，但他們卻認為死的不是姐姐，而是附身的邪靈。

直到5個人一一退駕後，發現大女兒情況不對，急救後仍回天乏術，但家人依舊認為她只是暫時靈魂出竅，只能算類死亡，不願叫救護車救人。直到4月11日，大女兒仍沒反應，吳父才驚覺不妙，找鄰居求助。

雖然5人把命案歸咎於邪靈，但醫師鑑定，他們都沒有精神疾病，檢方因此依遺棄致死罪嫌，將5人起訴。不過，法院最後認定，吳女死於器官衰竭，與外力無關，判5人無罪。由於案情太過離奇，還被改編拍成電影《咒》，今年3月上映，創下1.7億元的票房，也讓這起17年前的命案再度引起討論。


【點擊看完整全文】

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