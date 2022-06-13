開價5000買極品正妹原味襪　她們上鉤遭誘拍不雅片

▲受害女性起初都以為只是賣原味襪，覺得很好賺而上當。



圖文／鏡週刊

化名「阿和」的男子許博竣，透過網路社交平台IG廣發私訊給正妹，表達願以5千元購買穿過的原味襪，吸引女子上勾同意交易後，再謊稱增加報酬，藉此誘騙當事人全裸拍攝自慰、自辱影片，要求女子對著鏡頭說「我是主人的專屬妓女」「我已經準備好當主人的母狗了」，甚至有女孩依照指令喝尿。

受害女生不只拿不到錢，還被許男趁機側錄，再拿這些不雅影片威脅當事人不得報警；本刊循線找到多名受害女子，甚至有人被迫借錢給許男，人財兩失，悔不當初。

▼許男曾向A女展示手機內其他女性的全裸自虐影片，情節類似韓國N號房事件。



被害人A女向本刊投訴，指年初在IG收到一則暱稱阿和的陌生私訊，開頭就說想向她買襪子，還承諾會全程保密，交易完就可封鎖帳號，且能配合先收錢再寄襪子，讓她降低戒心，沒想到竟是惡夢的開始，後來對方以重金誘使她在鏡頭前寬衣解帶，並做出不雅舉動，卻未付半毛錢就避不見面。

▼許男會要求女性在鏡頭前做出不雅動作，像是跪著自打巴掌等。



A女知道受騙上當後，感到既羞愧又懊悔，但更擔心不雅影像外流，不敢報警，結果上網一查，發現早在2018年就曾有人在Dcard發文詢問此事，留言區有超過10人表示也被阿和詐騙，讓她決定報警並向本刊爆料。

▼許男在IG發私訊，以5,000元買原味襪當誘餌，吸引受害人做出不雅動作。



▼許男要求被害女性對著鏡頭脫光衣物，講出指定的台詞。

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