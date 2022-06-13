17年前離奇命案！《咒》改編大賣　真實結局曝光

▲警方訪查附近鄰居後得知，吳家人疑集體中邪近1個月。



圖文／鏡週刊

高雄市吳姓一家6口在17年前突然集體起乩，自稱神明降駕，彼此互毆，互灌食糞便，大女兒還離奇死亡。吳父透露，被附身時，大家不吃不睡，卻不會累，還會以糞便互擦身體，他雖然知道是糞便，但當下不覺得噁心，也聞不出臭味，和其他家人互毆時，也不會把對方當家人，只認為他們是邪靈，直到同年4月10日，他跟妻子及3名子女才逐漸清醒。

5人一一退駕後，才發現大女兒情況不對，擔任護理師的二女兒當時立刻替姐姐急救，已回天乏術，但家人仍認為她只是暫時靈魂出竅，只能算類死亡，並非真正喪命，還是不肯叫救護車救人。直到同年4月11日，大女兒仍然沒有反應，吳父才驚覺不妙，趕忙找鄰居救助。

誇張的是，大女兒的犧牲依舊喚不醒其他人，案發後，吳家人依舊認為是邪靈作怪，害怕又遭附身，所以不敢領回屍體，更不敢返家，就連警方通知，他們還是認為大女兒沒有死，後來因為吳母自稱被大女兒附身，並向其他家人傳達死訊，他們才肯相信大女兒已經喪命。

▼電影《咒》改編自17年前高雄吳家命案，上映後引發討論。



雖然5人把命案歸咎於邪靈，但醫師鑑定，他們都沒有精神疾病，檢方因此依遺棄致死罪嫌，將5人起訴，不過，法院最後認定，吳女死於器官衰竭，與外力無關，判5人無罪。

吳女過世後，鄰居募款替死者超渡，同時幫吳家驅邪，才讓吳家的生活慢慢恢復正常。由於故事太過離奇，還被改編拍成電影《咒》，今年3月上映，創下1.7億元票房佳績，也讓這起17年前的命案再度引起討論。



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