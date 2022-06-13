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社會 社會焦點 保障人權

一台報廢摩托車　讓他失去25年警察工作還要坐牢

2年多前，黃金輝扣押1台報廢機車時為了作業方便，私下讓車主更換零件，不料人生從此全毀。

▲2年多前，黃金輝扣押1台報廢機車時為了作業方便，私下讓車主更換零件，不料人生從此全毀。

圖文／鏡週刊

將軍因為2,000多元加菜金，被判刑4年半，全台愕然，最後，總統出面特赦。卻少有人知道，將軍不是個案，《貪污治罪條例》這部儼然正義化身的法律，過去已輾過不知多少發不出聲的基層受害者。

垃圾車清潔隊員把回收物送給拾荒婦，被判10個月；警察扣押報廢機車時讓車主換零件，判1年半；獄卒私下送1包菸給受刑人，判1年多。他們從此失業，退休金沒了，罪名都是貪汙。

無法擔任警察後，黃金輝開過廚餘車、當過保全。二審宣判後不久，儘管家用吃緊，他還是辭去保全工作。「聽說三審希望不大，要準備入監服刑了，入監前我想好好休息，我已經工作太久。」

一時便宜行事　換來圖利罪

49歲的他當了25年警察，其中十多年，每天睡在派出所。差幾個月就整整滿25年、可以領退休金之際，發生了一件事，那是2019年底，當地警方取締飆車族，查到2台改裝機車，黃金輝幫忙處理。他通融其中一位車主，讓車主在摩托車被扣押之前更換一些零件，最後他被判刑一年半，且工作丟了，退休金也沒了。法條是《貪污治罪條例》。

▼黃金輝擔任警察25年，只差幾個月就能領退休金。

黃金輝擔任警察25年，只差幾個月就能領退休金。

我們是透過判決書系統，搜尋到黃金輝的案子。今年4月，總統蔡英文特赦退役少將韓豫平，法律圈議論紛紛，有人支持特赦且替韓豫平說話，卻也不少人說：「我手上隨便找，都有更值得特赦的案子。」幾人指點我們關鍵字：貪汙、圖利、警員、開單⋯果然，搜尋約莫一個小時，我們就找到了黃金輝的案例。

那天，黃金輝負責開單，依經驗，那2輛改裝機車可能是報廢車輛，黃金輝查詢監理處資料，果然，第一輛的牌照顯示為「報廢車輛」，黃金輝扣押、開單。第2輛卻顯示「牌照收繳修正」，他愣了，不懂意思。

「我們都是一個人服勤，那天週日，我沒有人可以問，不能夠冒然扣押。」他的派出所位在林口的海邊，人少事少，業務頂多是取締飆車族，以及援救想跳海的人。

此時他有2個選擇，一是放車放人，隔天若確認是報廢車，再扣押，但風險是要再想辦法討回機車。第二是先扣押再說，「但如果事後發現並非報廢車輛，我就要寫報告，說明為什麼開紅單，很麻煩。」

「我承認我就是想簡單便宜行事。」他想到第三種方式：說服車主自願留車。飆仔當然不願，2人討價還價，黃金輝答應讓飆仔更換摩托車上的堪用零件。

隔天他詢問監理處，監理處一查，回答：「那台是報廢車輛。」機車確定要扣押。飆仔卻遲遲才來換零件，且不但換了排氣管、儀表板等，還趁黃金輝沒能留意時，連引擎都偷偷換了。黃金輝曾叮囑飆仔不得更換引擎。引擎上有編號，但，飆仔偷偷去修車行，將原有引擎上烙有編號的鐵片切割下來，焊到另一個不值錢的引擎上，乾坤大挪移。

黃金輝急了，但木已成舟，「我當場也不知該怎麼處理，因為鐵片已切割，沒辦法恢復原狀，最後只能讓他整組帶走，我紅單開一開，讓他回去。人的心理就是事情過去、沒人發現，就算了。」

▼一夕從警察變成貪汙犯，黃金輝不但失業，還即將坐牢，前途茫茫。

一夕從警察變成貪汙犯，黃金輝不但失業，還即將坐牢，前途茫茫。

事後黃金輝遭人檢舉，而且，飆仔把換來的零件拿去賣，共賣了2萬多元。隔年黃金輝被起訴，最後，判刑一年半。罪名是人人朗朗上口的《貪污治罪條例》，黃金輝觸犯第6條「圖利罪」，刑期5年以上。

重得令人驚訝，但，黃金輝並非唯一一個令人不解的案例，前陣子獲得總統蔡英文特赦的退役少將韓豫平，觸犯的也是《貪污治罪條例》，他挪用2,800多元的加菜金，招待部屬的家人，被判刑4年半。

▼退役少將韓豫平被判4年半，只因2千多元的加菜金用途不符名目。

退役少將韓豫平被判4年半，只因2千多元的加菜金用途不符名目。（林俊宏攝）

問題不在法官　是恐龍法律

不少人罵法官恐龍，然而，真正的問題可能更在於恐龍法律。這部立於1963年的法，原名《動員戡亂時期貪污治罪條例》，短短20條，但隨便一個條文都是5年、7年起跳的重罪。最令人費解是第4條，例如「竊取或侵占公用或公有器材」，依此定義，把公家文具拿回家給小孩用也符合，刑期卻是無期徒刑、或10年以上有期徒刑，令人滿臉問號。

幾十年來，《貪污治罪條例》引發的爭議案件並不少見，幾年前，法務部廉政署曾提出修法建議，無奈礙於民意，始終沒下文。

▼交大科法所教授、中央廉政委員林志潔曾撰文指出，《貪污治罪條例》的問題不小。

【恐龍法律1】一台報廢摩托車　讓他失去警察工作還要坐牢

這些年來，《貪污治罪條例》到底辦了哪些人？中央廉政委員、陽明交通大學科技法律所教授林志潔說：「我們做過廉政統計，絕大部分被判刑的都是底層公務員。我們想像中《貪污治罪條例》是嚴懲貪官汙吏，結果最後被判刑的大多是這樣的人。」


【點擊看完整全文】

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