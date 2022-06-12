　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林「糧食安全發展論壇」產官學座談　期開啟永續農業新時代

▲雲林縣政府廣邀國內產、官、學界重要夥伴，在鋤禾館舉辦「雲林糧食安全發展論壇」，共商雲林縣糧食安全未來發展。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府廣邀國內產、官、學界重要夥伴，在鋤禾館舉辦「雲林糧食安全發展論壇」，共商雲林縣糧食安全未來發展。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情嚴重衝擊，從2020年起國際間運輸及供應鏈或延遲或中斷，而2022年的俄烏戰爭更是雪上加霜，造成各項原物料價格飆漲。面對國際情勢導致的原物料短缺價格上漲，雲林縣政府於廣邀國內產、官、學界重要夥伴，舉辦「雲林糧食安全發展論壇」，共商雲林縣糧食安全未來發展。

雲林縣是農業大縣，面臨很多農業發展相關問題，論壇邀請中央研究院經濟研究所張靜貞研究員、國立臺灣大學生物資源暨農學院盧虎生院長、台灣綠色食品暨生態農業發展基金會陳文德秘書長、臺灣穀物產業發展協會賴喜美理事長、屏科大動物科學與畜產系余祺系主任、臺灣產業關聯學會徐世勳名譽理事長、中華民國米穀商業同業公會全國聯合會吳源昌榮譽理事長、臺灣海洋大學海洋事務與資源管理研究所李健全榮譽教授，以及雲林地方產業代表等近百人齊聚一堂，產官學研共同攜手糧食安全發展。

論壇內容聚焦於近年因國際情勢導致農產業原物料短缺價格上漲，如何彈性調整糧食種植面積及種植品項，規劃轉作項目，提升糧食自給率，維持糧食安全。由中研院張靜貞研究員以「後疫情時代的農業發展願景與糧食安全」為主題作為開場；台灣綠色食品暨生態農業發展基金會陳文德秘書長針對雲林縣雜糧產業發展，包含食用雜糧、加工雜糧、飼料用雜糧的發展契機提供具體建議。

臺灣穀物產業發展協會賴喜美理事長以專業背景介紹了國產雜糧與全穀食品的加工與應用，鼓勵開發出多元化產品提高國產雜糧附加價值，提升農民轉作誘因；屏東科技大學動物科學與畜產系余祺系主任則提到了目前國際穀物價格大幅波動，讓畜禽業者在飼料使用上大感吃不消，雲林如何減緩畜禽進口飼料原料短缺的衝擊，國內又有何因應方案，將是維持畜禽養殖體系安全的重要關鍵。

縣長張麗善表示，糧食安全就是國家安全，不論是雜糧的進口，有沒有受到阻礙，或是受到運輸方面的阻擾，在產銷方面的失衡、供應方面的不足等等，在在顯示我們必須要提前思考未來台灣人民在糧食自給方面與糧食安全方面所要扮演的重要角色。

農業處代理處長蔡耿宇指出，為因應極端氣候，雲林縣政府積極推廣在高鐵沿線種植旱作高粱，不只用水量少，還省工、省肥、省成本，收益不會比種水稻差，就是希望推廣農民種植水稻以外的雜糧作物。近年國際玉米及黃豆等雜糧價格持續推高，但國產雜糧自給率非常低，未來極具推廣空間，後續將持續輔導縣內農友與社場契作、合作及媒合後端通路，讓產製銷能夠連貫，創造雜糧國產化的新商機。
 
張麗善強調，鼓勵農民於今2022年6月1日至6月30日「綠色環境給付計畫」補申報期間內，考慮申報種植雜糧進口替代性作物，除有綠色環境給付計畫補助外，雲林縣府也加碼補助，讓雲林可以強化國家糧食自給率，保護農業環境，達到永續經營的未來。

▲雲林縣政府廣邀國內產、官、學界重要夥伴，在鋤禾館舉辦「雲林糧食安全發展論壇」，共商雲林縣糧食安全未來發展。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府廣邀國內產、官、學界重要夥伴，在鋤禾館舉辦「雲林糧食安全發展論壇」，共商雲林縣糧食安全未來發展。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►2.4萬現金放提包遺失　剛報完案...警員拾獲送至分駐所

►劇毒海蟾蜍可毒死犬貓　倒數3天飼養未登記最高罰5萬

►台西警分局粉專PO《鐵漢柔情》短片 　祭大獎邀民同慶警察節

►雲林+1035　新增6死「3人沒打過疫苗」

 

►義大利鬆餅機下殺999元！鯛魚燒、甜甜圈都能做

ET快訊
快訊／新北賓士自撞！車頭全爛　後座乘客無生命跡象
梅雨鋒面掰！明起「剩1區整天有雨」　這天雨彈再襲
范范EMBA碩士畢業！　黑人陪伴現身典禮
師父搞上女信徒　內褲脫到一半「恐怖死狀曝」
他漲租逼走24年麥當勞　10年後「不堪空租」默默調回租金
恭喜小新家！　「廣志熬32年快還完」鐵粉狂賀：好勝利
一家五口花20萬赴美打疫苗！　旅行社沒開票多噴10萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

用路人請注意！台66線7K-10K新屋段　6／13-16路面刨除封閉

「滾吧！豆腐渣工程」繪畫展登場　看看國中小生的廉政創意

桃園夫婦雙屍4命案明解剖　警迅速掌握犯嫌身分鄭文燦慰勉

雲林「糧食安全發展論壇」產官學座談　期開啟永續農業新時代

藝術下鄉前進關山　悟遠劇坊「換妻記」6／11演出掀觀賞熱潮

建築設計融入環境　台東環保局新廳舍啟用

台西警分局粉專PO《鐵漢柔情》短片 　祭大獎邀民同慶警察節

梅雨強勢來襲　澆不熄台南做工行善團行繕熱情

響應國家海洋日誓師守護海洋環境　黃偉哲偕200多人前往七股淨灘

去年因疫情停辦　南投世界茶業博覽會今年雙十連假確定復辦

波特王前老闆反擊！「腳本都我寫的」　讓他賺3000萬...N次轟：為什麼帶風向？

師傅修機車突竄出米奇！　發動獅吼功+金剛腿踢飛

美老兵被迫與日本戀人分離　找70年終重逢：我沒拋棄你

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

陳芳語唱《玻璃心》紅到國際　歌手第一人登哥本哈根民主高峰會

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

老婆深情演唱《下輩子》　搞笑尪聽完秒回：我不要

美珠看到金旻奎「嘴角沒下來過」　她唱歌告白...結果他逃跑惹XD

open一撥秒變closed　機關看板富玩心又實用

用路人請注意！台66線7K-10K新屋段　6／13-16路面刨除封閉

「滾吧！豆腐渣工程」繪畫展登場　看看國中小生的廉政創意

桃園夫婦雙屍4命案明解剖　警迅速掌握犯嫌身分鄭文燦慰勉

雲林「糧食安全發展論壇」產官學座談　期開啟永續農業新時代

藝術下鄉前進關山　悟遠劇坊「換妻記」6／11演出掀觀賞熱潮

建築設計融入環境　台東環保局新廳舍啟用

台西警分局粉專PO《鐵漢柔情》短片 　祭大獎邀民同慶警察節

梅雨強勢來襲　澆不熄台南做工行善團行繕熱情

響應國家海洋日誓師守護海洋環境　黃偉哲偕200多人前往七股淨灘

去年因疫情停辦　南投世界茶業博覽會今年雙十連假確定復辦

巷戰第一視角畫面曝！烏軍超強火力壓制　殺出重圍反殺俄兵

帝波漏踩本壘懸案　當年主審今現身還原現場

用路人請注意！台66線7K-10K新屋段　6／13-16路面刨除封閉

快訊／新店賓士自撞橋墩！車頭全爛　後座乘客命危搶救中

23歲饒舌歌手遭逮補！　「非法持有槍枝、彈藥」被控4項罪名

唐山9男打1女「燒烤店遭網罵爆」　她淚發聲：我是老太太，盡力了

下雨天幼幼「躺著吃飼料」懶出新境界　中途笑：年紀輕輕就這樣

高雄確診男嬰感染源不明！父母未染疫　接生醫院人員快篩全都陰

我好興奮啊！柴柴見到海灘凍未條　「化身地鑽」衝去吃土

梅雨鋒面掰！明起「剩1區整天有雨」　這天雨彈再襲半個台灣迎雨

情侶摩鐵激戰超時叫不醒　破門見全裸相擁...地上一包包慘了

地方熱門新聞

許效舜碩士班成績第一名畢業

台鐵徵勞安醫護人員...薪25250元

中國暫停台灣石斑輸入　潘孟安回應

未於大陸執刀！　名醫陳堯俐控彰基栽贓

大陸禁石斑下一個是午仔魚？蘇貞昌批蠻橫

選舉帆布遭破壞　王珮毓籲提供線索

台8線大石掉落　2警冒雨徒手搬不動

石斑輸陸受阻　「枋寮940」打造優質石斑全產品

「偽清冠一號」毒咖啡包

人財兩得此等好康豈容錯過

快訊／台南學甲民宅火警

黃偉哲偕200多人前往七股淨灘

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

贈書偏鄉小校誤信GPS受困　警民合力窩心救援

更多熱門

相關新聞

雲林縣公有零售市場及列管夜市將獲紓困補助　每攤商1800元

雲林縣公有零售市場及列管夜市將獲紓困補助　每攤商1800元

因新冠狀病毒確診人數暴增等疫情影響，造成雲林縣公有零售市場及夜市攤商人潮驟減生意慘淡危及攤商生計，縣長張麗善表示，縣府將自今年6月至8月共計3個月，補助縣轄公所所屬公有零售市場及有列管之斗南中興夜市及古坑夜市3成租金及補助戶籍設籍於雲林縣內的夜市攤販，每攤商1800元紓困金。

雲林每人2劑快篩　6／2前發完

雲林每人2劑快篩　6／2前發完

雲林縣高中以下線上授課延至6／2

雲林縣高中以下線上授課延至6／2

雲林+1295！斗六單日突破300創新高

雲林+1295！斗六單日突破300創新高

基層村里長防疫奔波也要顧環保　　雲林392村里辦公處獲贈電動機車

基層村里長防疫奔波也要顧環保　　雲林392村里辦公處獲贈電動機車

關鍵字：

雲林縣政府論壇農業大縣糧食安全

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳時中快篩陽確診！

從上海回來嫌台北太衝擊　孫德榮開罵

入境大鬆綁　他轟「1行業」賺爛了

女肚痛竟懷孕　醫：寶寶踢掉避孕器

館長爆「波特王禮物被前公司拿走」！傻眼揭內幕

偷吃小孩同學的爸爸　單親媽喊「寶貝老公」慘了

排到2024年的牛肉麵！客怒留1星　老闆霸回：別來

男女「想愛愛時間」不一樣！最美博士曝超羞原因

不要妻小車房老了會怎樣？　眾人狂喊1優勢

前公司邀波特王對質：看他敢不敢！

偷牛奶青菜被抓　失業男難過大哭

快訊 / 陳時中確診　蔡英文：他扛了防疫兩年多未曾休息

BA.5崛起！　醫呼籲快做1件事

腦霧真的很可怕！　她康復後開車突忘自己在哪

今全台有雨　下波變天時間曝

更多

最夯影音

更多
波特王前老闆反擊！「腳本都我寫的」　讓他賺3000萬...N次轟：為什麼帶風向？

波特王前老闆反擊！「腳本都我寫的」　讓他賺3000萬...N次轟：為什麼帶風向？
師傅修機車突竄出米奇！　發動獅吼功+金剛腿踢飛

師傅修機車突竄出米奇！　發動獅吼功+金剛腿踢飛

美老兵被迫與日本戀人分離　找70年終重逢：我沒拋棄你

美老兵被迫與日本戀人分離　找70年終重逢：我沒拋棄你

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面