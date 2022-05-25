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雲林+1295！斗六單日破300創新高　6歲男童仍在搶救中

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（25）日新增1295例本土確診個案，分別為斗六303例，虎尾164例，西螺113例，斗南98例，北港70例，麥寮65例，莿桐、古坑各63例，林內46例，台西45例，元長41例，土庫40例，崙背34例，口湖32例，大埤29例，二崙25例，褒忠24例，水林17例，四湖12例，東勢11例個案分佈20鄉鎮。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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▲雲林縣本土確診個案今日＋1295例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局指出，今年度統計至今，本土累計確診數共1萬4923例，其中1例兒童重症、10 例死亡案例，針對6歲重症兒童目前狀況，該男童目前狀況尚不穩定，台大雲林分院跨團隊正努力照護中，醫療團隊與衛生局均與家長及持續保持聯繫。

縣長張麗善表示，孩子確診後很快速轉變成猛爆性腦炎，不只是家屬很擔心，該案例對雲林縣也是很大的考驗，針對次個案迫切希望台大雲林分院成立救護專案小組，針對孩子病情密切緊密觀察，目前重症團隊正盡全力搶救，讓孩子儘速脫離險境，恢復身體健康。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣目前累計含死亡10人、中重症1人、4例PCR陽性尚未判定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日1295例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-97歲，無症狀444人、輕症851人，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有918人、確診者居家照護在管中有4571人。6-11歲兒童莫德納疫苗自5/2開打至5/24已完成接種共9501人， 目前無接種疫苗後不良反應通報。

針對兒童BNT疫苗，衛生局長曾春美說明，雲林縣獲撥補9500劑兒童BNT疫苗，特約診所今日開打，多數家長關心能否安排校園集中接種，曾春美說，將比照兒童莫德納接種程序，已請教育處調查各校接種者意願，會依人數派醫護團隊駐校。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣各鄉鎮5-11歲幼兒BNT疫苗施打資訊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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