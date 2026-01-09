　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為鄭習會試水溫？國共論壇農曆年前登場　民進黨：勿背離主流民意

▲▼國民黨鄭麗文主席率副主席兼秘書長李乾龍、副主席季麟連、張榮恭、蕭旭岑、文傳會主委吳宗憲，前往宏國大樓拜會前立法院長王金平，並致贈最高顧問聘書。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席鄭麗文上任後，首度規劃於農曆年前舉行「國共論壇」，傳出是為「鄭習會」提前試水溫，引發社會高度關注。對此，民進黨發言人李坤城今（9日）表示，國民黨一再以實際行動坐實外界疑慮，甘願配合中共政治安排以換取「入場門票」，已嚴重背離台灣主流民意與國家利益。

李坤城指出，國共論壇長期以來即是中共對台統戰的重要平台。在中共持續對台進行軍事恫嚇與外交打壓的嚴峻情勢下，國民黨不僅未見捍衛台灣主權與尊嚴的明確立場，反而急於赴中交流，明顯是在為「鄭習會」鋪路。相關作為，也印證了近期國外智庫對國民黨「呼應中共敘事」的嚴正警訊，令人深感遺憾。

李坤城表示，中共近期公布所謂懲治國人名單，企圖在台灣內部製造寒蟬效應，直接威脅國人安全。然而，國民黨不僅未堅定捍衛國家主權，反而與民眾黨在立法院內持續聯手，至今已六度阻擋中央政府總預算案，並杯葛自我防衛的國防特別預算。一邊與中共唱和，一邊在國內阻礙國防建設，無疑正在削弱台灣強化自我防衛的能力，對國家安全毫無助益。

李坤城強調，在中共持續對台施壓的情勢下，「國共論壇」早已不是單純交流，而是中共對台統戰的重要平台。國民黨此時推動論壇、釋放政治訊號，無疑加深社會對其立場的疑慮，也背離台灣主流民意。他呼籲國民黨切勿配合中共政治安排，讓台灣的主權與安全成為政治操作的籌碼。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 2 2536 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
男奪刀跌倒...刺中自己脖子慘死
家族事業上班「月薪3萬6待不住了」　媽突給驚人年終
快訊／疑天氣太冷　女騎士摔落排水溝亡
Fumi阿姨合體「最美檢察官」！　美照曝光
IU、李鐘碩低調放閃！　粉絲暴動：嗑到了
北臉13款羽絨外套爆造假　韓國官方認了
宋芸樺難得脫了！超兇上圍包不住　S曲線靠3招

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

直播嗆「斬首賴清德」遭起訴　館長：果然黨檢媒三位一體不是蓋的

高雄狼官何建忠性侵少女　監察院要查了！

林佳龍接見石平訪團　強調台日夥伴關係是印太和平重要力量

藍營大老姚江臨辭世　享壽75歲

賴清德彈劾案辦公聽會學者名單出爐　張亞中、仉桂美、張其祿入列

為鄭習會試水溫？國共論壇農曆年前登場　民進黨：勿背離主流民意

洪慈庸創頻道成為YTR！　老公卓冠廷幫打廣告讚：靠自己開拓一條路

「哎呀，正要去迎接您！」　韓國瑜見柯文哲超熱情還送春聯

國民黨團年末聚餐　韓國瑜勉藍委：新會期繼續並肩作戰

中央總預算卡關！地方財政拉警報　彰化縣府急喊：3月起恐舉債

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

美移民官朝車內開槍！　37歲女遭擊斃當地市長怒轟政府

高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

冷氣團來襲！阿里山祝山車站「雪花紛飛」　極致絕景畫面曝

北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中　貨車司機目擊嚇傻

直播嗆「斬首賴清德」遭起訴　館長：果然黨檢媒三位一體不是蓋的

高雄狼官何建忠性侵少女　監察院要查了！

林佳龍接見石平訪團　強調台日夥伴關係是印太和平重要力量

藍營大老姚江臨辭世　享壽75歲

賴清德彈劾案辦公聽會學者名單出爐　張亞中、仉桂美、張其祿入列

為鄭習會試水溫？國共論壇農曆年前登場　民進黨：勿背離主流民意

洪慈庸創頻道成為YTR！　老公卓冠廷幫打廣告讚：靠自己開拓一條路

「哎呀，正要去迎接您！」　韓國瑜見柯文哲超熱情還送春聯

國民黨團年末聚餐　韓國瑜勉藍委：新會期繼續並肩作戰

中央總預算卡關！地方財政拉警報　彰化縣府急喊：3月起恐舉債

林安可是否打WBC仍待評估　西武獅坦言現階段無法百分百確定放行

「8位數頂流」男星爆隱婚生子！3字男愛豆遭點名…3年前秘婚素人

直播嗆「斬首賴清德」遭起訴　館長：果然黨檢媒三位一體不是蓋的

美Costco主動退638元差價！　他「躺著收錢」讚：會永遠死忠

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

羅大佑組交響樂團！　堅持「只在音樂廳與劇院演出」原因曝光

「最強外掛」安芝儇突PO婚紗照！馬甲包不住上圍 3萬人看光事業線

高雄狼官何建忠性侵少女　監察院要查了！

離婚曹格4年吳速玲公開徵友　氣兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

韓國爆紅「裸感草莓蛋糕」再度登台快閃　1/22晶華酒店開賣

【無剎車撞分隔島】五楊高架白車車頭全毀　駕駛卡車內喪命

政治熱門新聞

《蔣中正日記》解密「內容超色情」　詳載每日想愛愛過程

黃國昌轟7千億軍購沒到　苗博雅曝僅3案延宕嗆：提不出清單就別造謠

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

馬英九背後「嘴對嘴激情照」搶鏡

立院六度表決拒審總預算　TPASS、生育補助也未被放行

張善政旗袍說挨轟　詹江村反擊綠營

柯文哲拜會韓國瑜「主動」喊+1？　王世堅氣炸否認：這樣我就不去

「哎呀，正要去迎接您！」　韓國瑜見柯文哲超熱情

台灣邁入超高齡社會！65歲以上人口20.06%　台北市成最老城

ET民調／2026台南市長民進黨對決謝龍介　陳亭妃、林俊憲支持度差距3.3％

周玉蔻示警綠營：免費營養午餐將大屠殺2026　小心蔣萬安直攻2028

北北基桃TPASS斷炊？北市經費到6月

民進黨高雄市長初選最新民調！邱議瑩衝第1

藍營大老姚江臨辭世　享壽75歲

更多熱門

相關新聞

洪慈庸創頻道成為YTR！　老公卓冠廷幫打廣告讚：靠自己開拓一條路

洪慈庸創頻道成為YTR！　老公卓冠廷幫打廣告讚：靠自己開拓一條路

前立委洪慈庸在卸下公職後，去年出任台灣智庫副執行長，也在YouTube平台創建頻道。而他的老公、新北議員卓冠廷今（9日）貼出頻道連結表示，「我真的很佩服洪慈庸，她完全靠自己，開拓一條全新的路」，他也與支持者分享洪慈庸頻道的最新影片，喊話邀請大家，給最棒的慈庸大大的讚，未來，他們還要一起介紹很多在地的好吃好玩給大家 。

周玉蔻示警綠營：免費營養午餐將大屠殺2026　小心蔣萬安直攻2028

周玉蔻示警綠營：免費營養午餐將大屠殺2026　小心蔣萬安直攻2028

立院六度表決拒審總預算　TPASS、生育補助也未被放行

立院六度表決拒審總預算　TPASS、生育補助也未被放行

陳昭姿沒辭引黨內不滿　黨代表喊話：必須守住黨的誠信與制度承諾

陳昭姿沒辭引黨內不滿　黨代表喊話：必須守住黨的誠信與制度承諾

傳國共論壇月底北京舉行　王金平：對兩岸情勢有正面效果

傳國共論壇月底北京舉行　王金平：對兩岸情勢有正面效果

關鍵字：

國共論壇鄭習會國民黨民進黨鄭麗文習近平台海局勢民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

祖雄不滿「佳娜妹妹」白吃白住　姊妹失控大打出手

失聯飛官辛柏毅「傳話」曝光　家屬淚崩

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」正面照曝

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

吃軟不吃硬的三大星座！

海巡署搜救辛柏毅畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

AV女優「拒跟大30歲男子嘿咻」　竟被跟騷20年

《蔣中正日記》解密「內容超色情」　詳載每日想愛愛過程

以為腸胃炎！急診醫聽他「虛弱吐3字」臉色變了

全台最大「我家牛排」插旗高雄

威力彩21槓開詭連號　二獎一注獨得

分泌物冒泡！醫驚見「一直有蟲在跑」她嚇傻　超綠關係曝

鄧佳華今出獄！比讚自拍「胖了一圈」

尾牙中1萬！同事「天天逼問請飲料」網曝1招反擊

更多

最夯影音

更多
蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面