雲林增購3萬6千劑唾液快篩　每人2劑預計6／2前發完

▲雲林縣政府加購3萬6快篩劑發放縣內國小以下兒童每人2劑，預計6月2日前發送完畢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府5月23日採購唾液篩劑1萬劑發放到各幼兒園及6區負責學校，雲林縣長張麗善昨日於疫情直撥中表示，接獲很多家長反映，希望能多備用，縣府目前已再採購3萬6千劑，預計5月30日起發放每人2劑。

張麗善說明，除公私立幼兒園與20鄉鎮市的中心學校配有唾液快篩試劑，也已再增購3萬6千劑，預計30日起陸續發放到各公私立幼兒園，每人2劑，6月2日前會發放完畢，台塑企業也進一步表示要再捐贈5萬劑快篩試劑，因此下周一也會發放每人2劑鼻戳快篩至各校1至6年級學生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據雲林縣政府統計，縣內幼兒園及國小幼童有3萬5300人，至昨日止有9962人完成莫德納疫苗接種，而特約診所開打兒童BNT疫苗，目前也有1182人完成接種，學童施打率達31.6％，張麗善指出，31日起就會開始進行兒童BNT疫苗校園施打計畫，請家長留意學校公告時間。

張麗善也提到，目前縣府有1萬多個防疫關懷包，但因確診人數增加，這批貨量發完即無預算再購買，因此將會優先提供給確診者，至於3+4、0+7個案，仍會發給3劑快篩試劑，未來視疫情情況再考量是否增購。

▲雲林縣政府加購3萬6快篩劑發放縣內國小以下兒童每人2劑，預計6月2日前發送完畢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►BNT兒童疫苗之亂！ 為了號碼牌...雲林50家長當街吵成一團

►西螺農產集貨場槍擊案 警再逮兩嫌...否認涉案獲交保

►獨／庫錢沒燒完！快速道路上沿路狂飛 網譏：陰間土豪邊走邊撒錢

►雲林縣府自購1萬劑唾液快篩來了 131幼兒園先發送緊急檢測



