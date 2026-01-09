　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

民團提「5大駕訓改革訴求」補制度缺口　考訓納商圈道路

▲▼全台民團針對駕照改革提出5大訴求。（圖／桃園市人本交通推動協會提供）

▲全台民團針對駕照改革提出5大訴求。（圖／桃園市人本交通推動協會提供）

記者李姿慧／台北報導

交通部推動駕訓改革，其中1月30日起機車考照筆試全面取消是非題，危險感知情境影片題提高至3成；3月30日起，汽車場內路考增「無號誌路口停讓」考驗動作，未過一次扣32分出局。全台民團今提出5大訴求，包括考訓路線納入商圈和市區道路、建立不分年齡回訓及高風險駕駛輔導制度等，呼籲儘速補上關鍵缺口。

桃園市人本交通推動協會、跨四黨代表與逾10個民間團體今召開記者會，指出台灣駕訓制度長期失能，使缺乏安全意識的駕駛大量上路，成為「行人地獄」的主因之一，也讓所有用路人暴露在高度風險之中。台灣每十萬人交通死亡數為先進國家的好幾倍，交通事故更是長年居兒少死因之首，交通部啟動駕訓改革的第一步，並納入一部分民團連署建議，但多數關鍵訴求仍未納入新制，亦未見明確時程。

民團也共同提出「5大關鍵訴求」，呼籲新制儘速補上制度缺口，包括考訓路線納入商圈或市區道路，落實真實人車互動情境；比照國際做法，建立一套全國性的統一駕訓教材；透過車速分流與教育，為未成年打造合法安全的移動環境；建立不分年齡的全民回訓與高風險駕駛評估輔導；逐步納入先前民團聯名的共識文件的訴求。

時代力量政策研究員林靖豪表示，台灣應該要落實駕照換照，有74%的民眾支持「全年齡換照」，可見已是全民共識。通過定期回訓、換照，去汰除不適任的駕駛。

桃園市人本交通推動協會理事王晨恩指出，駕駛執照應是經嚴格訓練、具備風險管理意識之駕駛人，經國家認證後所獲得的專業資格，代表「專業駕駛能力」，絕非與生俱來的基本人權，更不該淪為付費即得、人手一張的廉價憑證。現行駕訓教育過於僵化且脫離現實，考照制度難以篩選出合格駕駛人。

民眾黨立委劉書彬指出，交通安全的教材需要進步，考照層面，現況民眾多利用題庫，藉由大量的刷題來讓考試成績變好，但卻沒辦法讓駕駛人知道實際上要如何應對道路的突發狀況。如果駕駛不具備安全駕駛的能力，就應該要予以汰除。但要如何判斷駕駛是否需要汰除，就要仰賴駕照的回訓制度。

台灣交通安全協會監事黃飛發表示，交通3E之「教育」是最重要的，若只著重在「執法」而冷落教育，只是在把人民當做提款機，日本一年吊銷3萬4千份駕照，吊扣15萬份，遠遠高於台灣的比例。

民團也呼籲，交通部應逐步落實先前民團的共識訴求。駕訓改革攸關每一位國人的生命安全，唯有從源頭重塑駕駛文化，才能真正讓駕駛、騎士與行人等所有用路人都安心上路。
 

01/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

男奪刀跌倒...刺中自己脖子慘死
家族事業上班「月薪3萬6待不住了」　媽突給驚人年終
快訊／疑天氣太冷　女騎士摔落排水溝亡
Fumi阿姨合體「最美檢察官」！　美照曝光
IU、李鐘碩低調放閃！　粉絲暴動：嗑到了
北臉13款羽絨外套爆造假　韓國官方認了
宋芸樺難得脫了！超兇上圍包不住　S曲線靠3招

新竹市115學年度營養午餐全額補助　同步啟動「廚房升級2.0」

環保葬比例接近2成！台中新增3區、1200穴位　減少環境負擔

蔡依珊到台積電演講　見員工餐廳：我像劉姥姥進大觀園

快訊／合歡山持續積雪道路結冰　翠峰至大禹嶺1700預警封路

Fumi阿姨合體「最美檢察官」　美照曝光！網激動：這什麼夢幻聯動

家族事業上班「月薪3萬6待不住」　媽突給驚人年終！網愣：治百病

「17縣市營養午餐免費」全台政策一次看！六都僅新北、台南未跟進

「文昌帝君開智慧」狂拍考生腦門　網傻爆眼：送台大了吧

安平燈塔整修「1/15起園區封閉」　10月底前開放

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

美移民官朝車內開槍！　37歲女遭擊斃當地市長怒轟政府

高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

冷氣團來襲！阿里山祝山車站「雪花紛飛」　極致絕景畫面曝

北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中　貨車司機目擊嚇傻

林安可是否打WBC仍待評估　西武獅坦言現階段無法百分百確定放行

「8位數頂流」男星爆隱婚生子！3字男愛豆遭點名…3年前秘婚素人

直播嗆「斬首賴清德」遭起訴　館長：果然黨檢媒三位一體不是蓋的

美Costco主動退638元差價！　他「躺著收錢」讚：會永遠死忠

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

羅大佑組交響樂團！　堅持「只在音樂廳與劇院演出」原因曝光

「最強外掛」安芝儇突PO婚紗照！馬甲包不住上圍 3萬人看光事業線

高雄狼官何建忠性侵少女　監察院要查了！

離婚曹格4年吳速玲公開徵友　氣兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

韓國爆紅「裸感草莓蛋糕」再度登台快閃　1/22晶華酒店開賣

小禎跟女兒EMMA跑趴　母女超像被讚是姊妹

祖雄不滿「佳娜妹妹」白吃白住　姊妹失控大打出手

失聯飛官辛柏毅「傳話」曝光　家屬淚崩

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

AV女優「拒跟大30歲男子嘿咻」　竟被跟騷20年

尾牙中1萬！同事「天天逼問請飲料」網曝1招反擊

台北市寒流已達標！　北台灣明晚再急凍

政大系籃正妹「轉型拍大尺」他驚：不只拍泳裝、內衣

寒流達標今晚最冷！　回溫時間點出爐

鄭明典：寒流達標！北台灣很冷「無法完全掌握」

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

快訊／00:30新竹縣尖石鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

明天輻射冷卻「低溫再探9度」　周六又有冷氣團報到

以為LINE被封鎖！一票人秒懂「交朋友真實心聲」

台鐵春節加開271列車「1/13起開搶」　新自強號日限250張無座票

春節有9天連假，台鐵公司今(9日)宣布疏運期間全線將加開271班次，1月13日開放東線列車車票，1月14日開放西部幹線車票。春節疏運期間西部幹線EMU3000型新自強號將停售自由座服務，搭車當日限量發售250張新自強號無座票。

網傳「智慧信箱放門口可收掛號」是假的　交通部：一定要人簽收

監理站「光頭張先生」服務被讚爆紅　本人現身：我真的有頭髮

逾700航班取消　歐洲暴風雪7死交通亂

大武警防制交通事故專案1／9起加強取締

駕訓改革交通安全駕照考試民團交通部

