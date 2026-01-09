民團提「5大駕訓改革訴求」補制度缺口　考訓納商圈道路

▲全台民團針對駕照改革提出5大訴求。（圖／桃園市人本交通推動協會提供）

記者李姿慧／台北報導

交通部推動駕訓改革，其中1月30日起機車考照筆試全面取消是非題，危險感知情境影片題提高至3成；3月30日起，汽車場內路考增「無號誌路口停讓」考驗動作，未過一次扣32分出局。全台民團今提出5大訴求，包括考訓路線納入商圈和市區道路、建立不分年齡回訓及高風險駕駛輔導制度等，呼籲儘速補上關鍵缺口。

桃園市人本交通推動協會、跨四黨代表與逾10個民間團體今召開記者會，指出台灣駕訓制度長期失能，使缺乏安全意識的駕駛大量上路，成為「行人地獄」的主因之一，也讓所有用路人暴露在高度風險之中。台灣每十萬人交通死亡數為先進國家的好幾倍，交通事故更是長年居兒少死因之首，交通部啟動駕訓改革的第一步，並納入一部分民團連署建議，但多數關鍵訴求仍未納入新制，亦未見明確時程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

民團也共同提出「5大關鍵訴求」，呼籲新制儘速補上制度缺口，包括考訓路線納入商圈或市區道路，落實真實人車互動情境；比照國際做法，建立一套全國性的統一駕訓教材；透過車速分流與教育，為未成年打造合法安全的移動環境；建立不分年齡的全民回訓與高風險駕駛評估輔導；逐步納入先前民團聯名的共識文件的訴求。

時代力量政策研究員林靖豪表示，台灣應該要落實駕照換照，有74%的民眾支持「全年齡換照」，可見已是全民共識。通過定期回訓、換照，去汰除不適任的駕駛。

桃園市人本交通推動協會理事王晨恩指出，駕駛執照應是經嚴格訓練、具備風險管理意識之駕駛人，經國家認證後所獲得的專業資格，代表「專業駕駛能力」，絕非與生俱來的基本人權，更不該淪為付費即得、人手一張的廉價憑證。現行駕訓教育過於僵化且脫離現實，考照制度難以篩選出合格駕駛人。

民眾黨立委劉書彬指出，交通安全的教材需要進步，考照層面，現況民眾多利用題庫，藉由大量的刷題來讓考試成績變好，但卻沒辦法讓駕駛人知道實際上要如何應對道路的突發狀況。如果駕駛不具備安全駕駛的能力，就應該要予以汰除。但要如何判斷駕駛是否需要汰除，就要仰賴駕照的回訓制度。

台灣交通安全協會監事黃飛發表示，交通3E之「教育」是最重要的，若只著重在「執法」而冷落教育，只是在把人民當做提款機，日本一年吊銷3萬4千份駕照，吊扣15萬份，遠遠高於台灣的比例。

民團也呼籲，交通部應逐步落實先前民團的共識訴求。駕訓改革攸關每一位國人的生命安全，唯有從源頭重塑駕駛文化，才能真正讓駕駛、騎士與行人等所有用路人都安心上路。

