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村里長防疫奔波也要顧環保　　雲林392村里辦公處獲贈電動機車

▲雲林縣政府採購392輛環保電動機車，補助每個村里辦公處各一輛，13日舉行啟動儀式後正式交車給各鄉鎮市公所。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府採購392輛環保電動機車，補助每個村里辦公處各一輛。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

受新冠肺炎疫情影響，基層行政人員防疫期間，除了維持例行服務人民業務之外，並投入防疫後端追蹤工作，協助發送防疫包、電話關懷、疫苗快打站等，皆全力配合完成各項防疫政策工作及宣導。雲林縣政府採購392輛環保電動機車，補助每個村里辦公處各一輛，13日舉行啟動儀式後正式交車給各鄉鎮市公所。

雲林縣政府指出，在斗六市里長聯誼會會長曾景坐的建議下，縣府補助每個村里辦公處一台電動機車，考量在第一線服務的基層單位執行公務行車安全，在符合政府節能減碳的環保政策下，落實改善空污的政策及施政目標，由縣府民政處統一辦理招標採購392輛環保電動機車，其中也感謝光捷公司捐贈兩輛電動車。

▲雲林縣政府採購392輛環保電動機車，補助每個村里辦公處各一輛，13日舉行啟動儀式後正式交車給各鄉鎮市公所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府採購392輛環保電動機車，補助每個村里辦公處各一輛，13日舉行啟動儀式後正式交車給各鄉鎮市公所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市里長聯誼會會長曾景坐表示，村里長是縣府最基層的、每天街頭巷尾走透透，工作非常的繁雜且責任重大，公務機車成為村里長不可或缺的重要交通工具，電動機車不會排放廢氣，比較環保，非常感謝縣長張麗善的用心。

雲林縣長張麗善縣長表示，村里長平時在基層認真打拼、熱心貢獻，除了近年來的防疫工作，還有防災業務通報、颱風期間疏散村里民到安全處所避難、協助人民社會福利補助案件申請、改善鄰里環境品質等，都是透過村里長處理各項事務。重視環保的雲林縣近年來積極推動綠色運輸，要讓雲林縣逐步落實低碳生活，打造低碳城市，讓「幸福雲林永續上場」成為雲林縣永續發展的願景。

民政處張政國處長表示，雲林縣有20鄉鎮市，藉由縣府補助各村里辦公處一台公務電動機車，期待新的公務電動機車讓基層行政人員執行公務安全更提升，服務更升級，並帶領民眾提升環保意識，以鼓勵地方鄉親與政府一同以實際行動支持低污染運具，讓民眾有感共同守護雲林。

▲雲林縣政府採購392輛環保電動機車，補助每個村里辦公處各一輛，13日舉行啟動儀式後正式交車給各鄉鎮市公所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府採購392輛環保電動機車，補助每個村里辦公處各一輛，13日舉行啟動儀式後正式交車給各鄉鎮市公所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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