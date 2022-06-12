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台西警分局粉專PO《鐵漢柔情》短片 　祭大獎邀民同慶警察節

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林台西警分局為體恤第一線員警的辛勞，在警察節前夕由台西警友辦事處主任吳祥斌、顧問團長康正宗贈送員警價值逾千元豪華多功能筆電背包，同時，臺西警分局特別製作員警平時熱心服務的暖心影片，並秉持著民眾的小事就是警察的大事的服務想法，讓大家更了解警察為民服務的決心。

▲台西警分局於警察節前夕製片「鐵漢柔情」並特被精美禮品邀民眾一同參與活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台西警友辦事處主任吳祥斌、顧問團長康正宗贈送員警價值逾千元豪華多功能筆電背包，民眾參加活動就有機會抽中帶回家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台西警分局指出，歡慶警察節的同時，除獻上暖心影片，台西分局也隆重推出海口平安鴿徽章，並舉辦抽獎活動。邀請民眾只要在本6月15日24時前對「雲林縣警察局臺西分局粉絲新頁」及6月11日PO出的貼文按讚，觀看影片後選出最暖心的片段、tag三個好友並留言「支持海口平安鴿，治安交通服務讚」，再公開分享到自己的個人版，就有機會得到價值上千元精美三用背包及海口平安鴿徽章鑰匙圈。

▲台西警分局於警察節前夕製片「鐵漢柔情」並特被精美禮品邀民眾一同參與活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台西警分局於警察節前夕製片「鐵漢柔情」並備有精美禮品邀民眾一同參與活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台西警分局說明，大獎將於6月16日抽出「幸運獎」，有參加活動留言的民眾，可以呼朋引伴邀請親友對自己的留言按讚，也會取留言之按讚數最多的前2名獲得「人氣獎」，此外，為鼓勵民眾熱烈參與，台西分局也祭出雲林之名火鍋餐廳餐券作為「加碼獎」。

▲台西警分局於警察節前夕製片「鐵漢柔情」並特被精美禮品邀民眾一同參與活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲影片中東勢所警員獲報搶救路倒民眾，緊急送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台西警分局長黃念生表示，治安、交通及為民服務是警察的首要任務。警察在日常生活中扮演著不可或缺的角色，無論任何人在日常生活中，一定都有需要警察幫助的時候。藉由在警察節前夕推出暖心影片的抽獎活動，期能將警察「鐵漢柔情」的發揚光大，更希望將溫暖送到社會上的每一個角落，並與大家一同歡慶溫馨警察節。

▲台西警分局於警察節前夕製片「鐵漢柔情」並特被精美禮品邀民眾一同參與活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲影片中台西所警員於快速道路上解救驚嚇不知所措的騎士。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台西警分局於警察節前夕製片「鐵漢柔情」並特被精美禮品邀民眾一同參與活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲影片中飛沙派出所警員搶救失意少女並勇猛一把拖出後座瓦斯桶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台西警分局於警察節前夕製片「鐵漢柔情」並特被精美禮品邀民眾一同參與活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲影片中崙豐所警員巧遇雨天自摔的老婦人，並開著警車一路護送她回到家門口。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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