雲林+1035　新增6死「3人沒打過疫苗」

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（11）日新增1035例本土確診個案，分別為斗六180例，虎尾127例，西螺99例，斗南65例，麥寮75例，土庫、北港54例，莿桐47例，二崙44例，古坑41例，元長33例，林內、大埤、四湖、口湖30例，崙背28例，台西、水林23例，東勢12例，褒忠10例個案分佈20鄉鎮。

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▲雲林縣本土確診個案今日＋1035例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，新增1035例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-96歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有881人、確診者居家照護在管中有7912人。統計至6月11日止6-11歲兒童莫德納疫苗累計已完成10741人接種；5-11歲BNT兒童疫苗已完成19475人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

雲林縣衛生局說明，111年度統計本土累計確診數共40179例，其中累計67例為死亡。今日新增 6 名死亡確診個案，分別為 3 名男性及 3 名女性，年齡介於 50 至 80 多歲間，有癌症、高血壓、糖尿病、慢性腎病、心臟病、帕金森氏症、失智等病史，其中有 2 位已完整接種 COVID-19 疫苗，1 位已接種 1 劑疫苗，另 3 位未曾接種疫苗，死亡日期介於 6/1 至 6/8，經由疾管署判定今日公告。

▲雲林縣累計67確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局提醒鄉親，自明日（6/13） 起，家用快篩試劑實名制購買取消單雙號限制，中央表示目前家用抗原快篩試劑中央的庫存及國內貨源均相當充裕，持有健保卡/居留證之民眾，可至健保特約藥局購買；每輪每位民眾可購買1次亦可代購，1份5劑，每份售價500元但醫材原則上售出後概不退換，相關實名制販售資訊可至健保署、食藥署、藥師公會官網查詢。

▲雲林縣111年度統計本土累計確診數共40179例之年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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