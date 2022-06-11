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2.4萬現金放提包遺失　剛報完案...警員拾獲送至分駐所

▲古坑鄉王姓民眾將裝有貴重物品的提包遺失，幸運被警員拾獲送往分駐所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲古坑鄉王姓民眾將裝有貴重物品的提包遺失，幸運被警員拾獲送往分駐所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林古坑鄉一名婦女騎乘機車途中不慎將提包包遺失，隨即前往古坑分駐所報案，才離開沒多久，隨即出現一名在斗南警分局上班的警員李浦銘持著王小姐的包包走進分駐所，原來是李姓警員行經郵局前發現路上有一提包，立即拾起送往派出所，王女認領欣喜若直呼那可是兒子給的母親節紅包，對員警萬分感謝。

斗南警分局說明， 斗南交通小隊警員李浦銘於06月06日9時25分許經古坑鄉中山路郵局前，發現一只粉紅包提包掉落在路旁，李員見皮包內有手機、新台幣、戒子、身分證件及信用卡等資料，李員深怕遺失皮包主人恐慌，立即將皮包拿至當地派出所處置。

李員一到派出所內，值班員警告知李員剛剛有名民眾剛剛來報案皮包不見了，值班立即通知王女到所，見到她所遺失皮包，就欣喜若狂地說那就是我的皮包。

王女向警方表示，她騎機車從荷苞村行經斗六大圳欲到古坑市區，路途中發現至放在機車上的皮包不見了，才會心急如焚地跑到古坑分駐所報案，因為皮包內有新台幣2萬4千元、價值5萬元戒指1個、金融卡、信用卡、存摺、印章等相關證件，而皮包內的錢是她兒子給她的母親節禮物極為重要。

王女見到遺失的皮包被員警撿回來，欣喜若狂地感謝李員，經清點後無誤，王女對警方的熱心態度，給予高度肯定及讚賞，非常感謝警方將他皮包找回來。

▲古坑鄉王姓民眾將裝有貴重物品的提包遺失，幸運被警員拾獲送往分駐所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲王姓民眾遺失的提包裝有母親節時兒子送她的2萬4千元紅包，幸運被警員拾獲送往分駐所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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