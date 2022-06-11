獨／醫院不給場地...葬儀社車上幫確診者入殮　爬棺木驚人影像曝

記者游瓊華／台中報導

確診亡者大體是否規定要在24小時內火化，目前還爭議未休，但現又傳出台中有醫院不給場所，有葬儀社人員只能被迫車上入殮，甚至在路邊等接大體。有葬儀社人員提供影像痛批，車上空間狹小，工作人員彎著腰蹲進車內作業極為困難，但讓他們更心痛的是，入殮工作結束後，他們得爬著往生者的棺木下車，對大體極為不敬，「若家屬知道自己的親人如此被對待，情何以堪！」

▲畫面曝！幫確診亡者車上入殮，葬儀社人員被迫「從棺木上爬出來」 。（圖／民眾提供）



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▲許多人無法見確診死亡親人最後一面，只能跪在路邊淚別。（圖／民眾提供）



葬儀社業者透露，不管中央、地方怎麼規定，現今醫院都要求確診者一往生馬上載走，有些醫院原本願意提供地下室讓他們進行入殮工作，但現在連地下室都不願意提供，台中甚至有大型醫學中心叫他們到路邊接大體。工作人員被迫淋著雨，在車上入殮，之後再從棺木上爬出來，這是多麼不人道的一件事情，一想到就覺得愧對家屬。

業者無奈地說，台灣是那麼民主的國家、那麼先進的社會，對大體怎麼會如此處理？「你說家屬怎麼可能來得及好好送別？有些直接跪在路邊送別親人，來不及的，追到火葬場遠遠地看，這畫面讓人看了心碎！」

台中市民政局長吳世瑋今天在防疫記者會上也回應，殯葬業者有反映在車上入殮非常不人道，希望醫院提供一個地方，這個部分會跟衛生局努力、溝通看看，但也要考慮中央規定以及家屬想法，還要再來溝通。