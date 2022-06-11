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台東今日+959！發放富樂快篩劑　檢測正常請民眾安心使用

▲台東今日+959。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東今日+959。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣11日新增959名確診者，912名民眾戶籍或居住地分在台東、47名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案21825人、居隔者1876人。目前台東針對Covid-19確診者分流收治情況，截至6/10下午4點為止，住院收治人數為55人、加強版集中檢疫所為47人、居家照護現管人數有3849人。

台東縣衛生局表示，目前縣內有9養護、1身障、1兒少、6監所、2醫院發生群聚事件，今日共新增53例確診個案。養護機構部分，新增11人確診 (2員工、9住民)；監所部分新增41人(4員工、37住民)；身障機構新增1住民確診；兒少、及醫院部分無新增。

中央今日也公布台東3例本土病例確診死亡個案，第1案為94歲男性，無接種疫苗、多發性神經病變及慢性疾病；第2案90歲男性，無接種疫苗、失智及慢性疾病；第3案77歲男性，已接種3劑疫苗、慢性腎臟疾病、肝硬化及慢性疾病。在校園疫情部分，台東縣今日則新增確診41生、5師，累計共3537生、490師。

另有關昨(10)日台中市、高雄市購買美國富樂品牌快篩試劑批號「COV2025056」出現檢測結果異常狀況，台東縣衛生局立即針對縣府購買同品牌（富樂）快篩試劑進行檢查，皆無「COV2025056」批號，且衛生局隨即進行試劑測試，檢測皆正常（試劑有呈現品管線-C線），民眾可安心使用。

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