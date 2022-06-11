台東「品學盃校際籃球對抗賽」冠軍戰登場　新生國中奪冠

▲新生國中以85比48奪下首屆冠軍。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推展台東縣基層籃球運動，提升國民中學籃球技術水準，由台東縣政府主辦「第1屆品學盃校際籃球對抗賽」，共有8支國中籃球隊參加，並於11日在豐田國中舉行冠軍戰，由客場新生國中挑戰主場豐田國中，結果新中以85比48奪下首屆冠軍。

教育處指出，為配合教育部積極輔導地方政府發掘、培訓具發展潛力的基層運動選手，提升基礎競技運動實力，縣府舉辦品學盃籃球對抗賽，由新生國中、關山國中、池上國中、新港國中、長濱國中、豐田國中、東海國中及大王國中等，縣內推展籃球的重點學校參與賽事切磋，競賽於110年11月至111年6月止，採聯賽及主客場制，分為季賽及季後賽，由季賽成績優秀的甲級前2名球隊豐田國中與新生國中角逐金杯，最後新生國中技高一籌奪下首屆總冠軍。另外，乙級冠軍大王國中則挑戰甲級第4名的關山國中，進行升降級比賽，結果關山國中以53比48獲勝，保住留在甲級的機會。

參加品學盃的選手，需要通過品格力的標準，不能有記過紀錄，有記過紀錄者需要銷過完成，還要通過段考成績檢驗合格通過，才能參加比賽，讓品學盃籃球賽成為全國創新的籃球賽。