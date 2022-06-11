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「打疫苗死亡人數比沒打多？」醫搖頭　超簡單算式一看秒懂

▲▼新冠肺炎疫苗,疫苗接種站,莫德納疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,疫情,緩打潮,疫苗覆蓋率,追加劑,共存,清零,第三劑。（圖／記者李毓康攝）

▲醫師解釋，染疫死亡的數字乍看之下是有打疫苗的人較多，但實際上完全不然。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布新增7萬9598例本土個案；確診個案新增211例死亡。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也公布，沒打疫苗者共94人，接種疫苗者117人。有醫師分享，此時總是會看到一個現象，老是有人問「有打疫苗死亡的人數比沒打得多？那幹嘛還要打疫苗？」但這問題讓醫師直言，稍微有概念的人就知道，這樣的解讀是缺乏「分母」概念，也藉機教大家如何讀懂數據。

ICU醫師陳志金在臉書提到，每天記者會公布的死亡數字中，以今日數據為例，死亡共211例，沒打疫苗者94人、有打疫苗者117人，其中有70人是打過3劑疫苗、26人2劑、21人則是僅打1劑疫苗。此時，總會有人問「有打疫苗還死那麼多人？那幹嘛還要打疫苗？」

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陳志金直指，稍微有統計概念的人，就知道這樣的解讀是缺乏「分母」（有多少人染疫）的概念，也缺乏有多少人打疫苗「盛行率」的概念。醫師解釋，打疫苗的人口較多，所以即使看到染疫死者當中，有打疫苗的人占比較多，也不代表疫苗沒有用，因為要看的是「比例」。

▲▼6/11確診死亡名單分析。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布6/11確診死亡名單分析。（圖／指揮中心提供）

陳志金說明，數據應是以「有打疫苗的染疫死亡人數／有打疫苗的染疫人數」及「沒打疫苗的染疫死亡人數／沒打疫苗的染疫人數」來看。而以最新的新冠疫苗接種人口涵蓋率中，第一劑為90.79%、第二劑 82.23%、追加劑接種率 67.44%來換算：

打三劑的人占67.44% (1565萬人)
打二劑的人占14.79% (82.23%-67.44%) (345萬人)
打一劑的人占8.56% (90.79%-82.23%) (190萬人)
沒打疫苗的人占 9.21% (100%-90.79%) (210萬人)

陳志金強調，不要再吵為什麼有打疫苗的人反而死的比較多？「並沒有好嗎！」是沒打疫苗的人，雖然只占人口的9%，現在卻占了染疫死亡人數的45%，沒打疫苗的染疫致死率高很多。

陳志金再舉安全帽為例，根據94年警政署統計，當年機車事故死亡1244人，其中992人有戴安全帽、252人沒戴安全帽；同樣要以「有戴安全帽死亡的人數／車禍騎士中有戴安全帽的人數」及「沒戴安全帽死亡的人數／車禍騎士中沒戴安全帽的人數」來計算：

當年有14萬9,138位騎乘機車死傷，其中有戴安全帽者的有14萬2,713人(佔96%)，死亡者992人，致死率為0.7％，套用計算公式為「992／142,713」；未戴安全帽的有6,425人(佔4%)，死亡者252人，致死率3.9％，同樣套用算式「252／6,425」。

結論是，沒戴安全帽的車禍致死率是有戴安全帽的5.6倍，安全帽當然有保護力。

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