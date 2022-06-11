基中清寒生照顧癌父感動全國　副總統賴清德送平板給大大擁抱

▲基中清寒生照顧癌父感動人心，副總統賴清德給大大擁抱。（圖／民眾提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

國立基隆高中學生唐于田，父親因患癌，他將所有存的獎助學金，支付父親醫藥費、喪葬後事；他一次考上六所國立大學，各校紛紛祭出獎學金「搶才」，昨日決定念花蓮東華大學。副總統賴清德非常感動于田在貧困家庭，仍努力向上，特別送一台平板電腦，並給他一個大大的擁抱。

副總總賴清德今天上午由基隆市長林右昌、市議員童子瑋陪同下，前往國立基隆高中為唐于田加油。賴清德說，看到媒體報導于田的遭遇與努力，在清苦環境下，于田能夠把書念好考上大學，沒有辜負父親的期待，他為于田感到不捨和驕傲，得知于田的興趣是在AI資訊領域，特別送一台平板電腦及兩本書，希望他好好利用工具學習。

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▲副總統賴清德特別送一台平板電腦及兩本書。

賴清德說，他小時候也來自貧窮的家庭，于田父親留給最大資產就是貧窮，因為貧窮可以磨練一個人的心志，讓人心志、毅力更堅定，未來能夠長出更漂亮的花，于田要照顧癌父，又考上6所國立大學，非常不容易。

唐于田說，經百般思慮後，最選擇東華大學，最主要的原因，是因為東華大學資工系教授「簡暐哲」，他是基中畢業大他10歲的學長，會引導他走向AI人工智慧的領域。他最想當一名軟體工程師，所以選擇東華大學資訊管理就讀，未來想再念研究所讀完碩士。

國立基隆高中學生唐于田，父親因患癌，學測前住進加護病房，學測後病逝。他曾連1片口罩都買不起，1天只吃1個便當果腹，還因為沒有錢叫瓦斯，洗了3個月的冷水澡；他將所有存的獎助學金，支付父親醫藥費、喪葬後事；如今他一次考上六所國立大學，逆境中向上感動不少人。

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