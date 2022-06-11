兇嫌身影曝光！冷血犯下2屍4命血案　2度變裝...鬼祟神態全入鏡

▲高鐵青埔站前停車場2屍4命，泰裔夫妻最後身影曝光，而兇嫌的畫面也被監視器拍下。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者沈繼昌、林冠吟／綜合報導

桃園高鐵青埔站10日發生一起2屍4命的血案，李姓泰裔夫妻被人發現陳屍在BMW後車廂，且身上、與頭部有多處鈍器傷痕，而同為泰裔涉嫌殺人的35歲王姓男子則在第一時間已出境潛逃回泰國，警方目前正全力追緝中。而冷血犯案殺害好友的王男，潛逃時的身影也被監視器拍下！

回顧整起事件，均為泰裔的李姓夫妻10日被人發現陳屍在高鐵站附近停車場的BMW內，而該輛BMW還是2人今年初才剛購入，未料卻為成2人最後的葬身之地。

據了解，妻子李女在高中時就已來台生活，並成功取得台灣身分證，而丈夫則是來台依親，夫妻倆和王姓兇嫌在新北市土城合夥經營人力仲介工作，替移工安排工作，而王男則主要處理、安排移工生活上的大小事。

不料近日雙方卻疑似因為地下匯兌抽成等金錢分潤糾紛引爆爭執，雙方相約8日晚間談判，熟知李姓夫妻自此失去音訊，直到10日上午親友接獲一通疑似兇嫌的電話，僅告知一句「高鐵青埔站」隨即掛斷，親友察覺有異前往現場後，果真發現停放在民營停車場內的李男BMW X4休旅車，報警後才在後車廂中發現夫妻2人遺體，現場更留有一地屍水。

▲新北市李姓夫妻遭棄屍在高鐵桃園站私人停車場。（圖／記者楊淑媛攝）



檢警根據現場所採科學跡證，初步判斷，夫妻倆開車抵達現場後，妻子先行進入辦公室，疑似談判破裂先被王姓兇嫌以塑膠袋套頭勒斃，李姓丈夫等不到妻子，前往辦公室找人，沒想到王嫌持鈍器在辦公室外埋伏，等李姓丈夫一進入辦公室，就以鈍器攻擊其頭部致死。

專案人員比對車子輪胎痕跡，判斷王姓嫌犯開著被害人的BMW X4跑旅車，將車尾對著辦公室，將2人遺體運上車後離開；而王男犯案後心思仍相當縝密，竟2度換裝前往機場，試圖混淆警方視線，隨後更拿著簡易行李，立即搭機潛逃。最後王男也在9日上午9時許，前往桃園國際機場，搭乘上午10時38分的星宇航空JX741出境回泰國，警方目前也正在聯繫泰國警方協尋王姓兇嫌。