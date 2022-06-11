2屍4命慘案家屬舉辦法會　員工悲傷：老闆很好、不敢相信

▲新北市李姓夫妻遭棄屍在高鐵桃園站私人停車場釀2屍4命慘案，家屬今天舉辦法會為亡者祈福。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市李姓夫妻慘遭王姓兇嫌殺害棄屍高體桃園站前停車場，檢警專案小組全力偵辦中，死者家屬今天在中壢禮儀社舉辦法會，由泰國法師為亡者誦經祈福，李姓夫妻家屬與公司員工約十餘人到場，家屬對此噩耗均不願表達意見，員工則難過地說「老闆很好」、「不敢相信」。

▲新北市李姓夫妻遭棄屍在高鐵桃園站私人停車場釀2屍4命慘案，家屬今天舉辦法會送亡者最後一程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

李姓夫妻2屍4命案，家屬今天請來泰國法師在中壢區某禮儀社舉辦法會，由法師為亡者誦經祈福，李姓夫妻家屬與十餘名泰籍友人、員工到場參與，儀式時間約半小時，法會結束後，家屬對於案情部分都不願表達意見。員工與友人則認為「老闆很好」、「不知道有糾紛」、「不敢相信」。

▲新北市李姓夫妻遭棄屍在高鐵桃園站私人停車場釀2屍4命慘案，家屬今天舉辦法會，家屬與員工表情茫然。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，兇嫌是35歲的泰籍王姓男子，他與李姓夫妻都是泰國人，先後來台工作從事人力仲介業，原本3人應該是合夥關係，王男疑似不滿勞役不均，且對利潤分配有意見，李姓夫妻則質疑王男在帳目，加上匯兌利益分配不均，因此相約在8日談判討論，不料夫婦兩人慘遭殺害，而妻子腹中還懷有一對龍鳳胎。

王男疑似先以塑膠袋勒斃李姓婦人，等待丈夫上門尋妻時，再以鈍器砸死對方，再將2人屍體放上2人名下的BMW－X4休旅車後行李箱，載至桃園高鐵站前私人收費停車場棄屍，王男棄屍後隨即趕往桃園國際機場搭機潛逃回泰國，目前桃檢已指揮刑事局和泰國警方聯絡，希望將王引渡回台偵訊，以釐清相關案情。

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