獨／孩子剛成形...龍鳳胎超音波曝光！新買豪車竟成1家4口葬身處

▲大約3月大的龍鳳胎，還沒機會來到人間即遭遇死劫。（圖／民眾提供）

記者陳雕文／桃園報導

桃園中壢一對30多歲泰籍李姓夫婦疑因金錢糾紛，8日深夜遭同鄉男性合夥人殺害，棄屍在自家休旅後車廂，由於女生懷孕，釀成2屍4命慘劇。夫妻生活照+龍鳳胎3月大的超音波稍早曝光，從照片可見夫妻感情超甜蜜，今年1月才買下260萬起跳的名車，等待孩子的降臨，沒想到新車竟成全家葬身地。

家屬透露，女性死者高中時就來台念書，歸化取得我國身分證，男方則是外籍移工，2人在台相識後結婚。

▲夫妻感情好，今年得知懷上龍鳳胎，開心買豪車等帶孩子的來臨，沒想到遭遇死劫。（圖／民眾提供）

死者夫婦倆和嫌犯3人原為泰國籍，其中女方跟嫌犯是高中同學，後來都取得我國身分證，僅男方以依親方式在台工作。據悉，3人合夥在新北市土城區經營一間泰籍人力仲介公司，彼此為合夥關係，但疑似分潤問題，相約8日到公司1樓停車場談判，爆發肢體衝突，隨後音訊全無。

家屬找不到夫婦倆，連日來多方打探，僅知2人近日與嫌犯有金錢糾紛，直到10日早上疑似接到嫌犯電話，但對方只說了一句「高鐵青埔站」隨即掛斷。親友心急如焚，前往桃園高鐵站尋人，先是在車站附近停車場找到夫妻倆的BMW休旅車，但遍尋不著人影，只好報警處理，怎料警方到場後才驚見2人已經遇害，遺體被塞在後車廂，地上還有一灘屍水。

▲李姓夫妻生活照曝光。（圖／民眾提供）

警方初步勘驗現場，夫妻死亡時間約2天，疑似遭鈍器爆頭，女方還懷有5個月身孕，且為龍鳳胎，目前初步認定是遭合夥人痛下殺手，9日凌晨再載屍到高鐵站前停車場棄置。

據了解，夫妻感情超好，今年得知懷上龍鳳胎後，開心買下豪華休旅車，要等帶孩子的來到，沒想到死於非命，目前警方正積極緝凶當中。

▼新北市李姓夫妻遭棄屍在高鐵桃園站私人停車場。（圖／記者楊淑媛攝）



