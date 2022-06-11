首次金門賽車登場！50輛千萬改裝車公園集合　單獨出發山路競速

▲金門首次爬山挑戰賽登場，來自全台50輛價值千萬元改裝跑車上山路競速。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

為期2天的「2022 THC台灣爬山挑戰賽-金門站 富豪觀光旅遊盃」今天登場！來自全台50輛價值千萬元改裝跑車，一同參與金門首度舉辦的汽車賽事。酷炫的跑車外型、刺激的比賽和車手的駕駛技巧，緊緊抓住觀賽鄉親、車迷以及遊客的目光，民眾開心直呼，難得能體驗別具特色的金門賽車遊程。本次賽事也以安全為優先，開賽時每輛跑車間隔2分鐘依序出發，展開爬山挑戰賽。

今(11)日一早，參賽的50輛改裝跑車迎著晨曦在后湖海濱公園集結，參與「2022 THC台灣爬山挑戰賽-金門站富豪觀光旅遊盃」賽事，型色酷炫吸睛、性能了得的各式跑車，先讓車迷一飽眼福，看得過癮。

這場「金門封路計時賽」是金門首次賽車賽事，將有全國知名的D2車隊、台灣老牌車隊 T.M.S.全德車隊、網紅漫遊者 WandereR等參賽，參賽車手菁英匯集，其中D2車隊由賽車界知名人物「廖老大」領軍。廖老大特別於9日提前抵達金門準備，參加11日跟12日的爬山挑戰賽車比賽，廖老大接受媒體訪問時說：「要不是自己有比賽，也不會來到金門，所以這一次是全家一起來，感覺就是一邊比賽，一邊觀光的感覺，金門的道路滿適合成為賽道。」

觀光處長丁健剛偕主辦單位台灣觀光旅遊聯盟總會創會理事長吳敏（鳥來嬤）及賽車選手們為賽事揭開序幕。此次賽事共分兩路段，第一路段起點由珠山路口到終點古崗湖共1.3公里，第二路段起點由翟山坑道大門右側路段到終點后湖海濱公園共5公里，每輛跑車間隔2分鐘依序出發，展開爬山挑戰賽。爬山賽（Hill Climb）是在有坡度路段的短距離比賽，由於賽車先後出發，每位車手都獨自在賽道上，著重車輛駕駛技巧表現，不同於一般數輛車同時出發競速模式，賽程相對安全，沿途吸引金門鄉親、遊客和車迷觀賽、拍照打卡，為車手加油。

觀光處長丁健剛說明，為落實這項比賽的最高原則「安全優先」，要求主辦單位確實審核車手資格，依相關單位意見修訂交通維持計畫，以及執行賽程中交通疏導管制措施，同時責請主辦單位預先備妥相關救援、救護車輛和安全措施；賽前亦提醒鄉親、車迷以及遊客們，在各觀賞點勿危險拍攝，盡最大心力保障參與活動人員安全，以及降低各種可能風險的發生，共同維持活動品質和安全。