　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

17年來首戰台東　戰國策全國創新創業競賽6／9決賽頒獎

▲戰國策全國創新創業競賽9日決賽頒獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲戰國策全國創新創業競賽9日決賽頒獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「風起雲湧 決戰東台灣」台東縣政府與台東大學聯手合作在台東舉辦「2022第17屆戰國策全國創新創業競賽」，是戰國策全國創新創業競賽17年來首度移師東台灣舉行，9日晚間決選並由縣長饒慶鈴頒獎。

饒慶鈴提到，為了讓慢經濟的措施更具體可行，特別在競賽中設置「台東慢經濟智慧化運用產業組」及「台東舊站特區規劃組」，共33組團隊投稿、9組進入決選，結果由東癮人、藍色冀泉股份有限公司2團隊奪冠，勝出稿件將研議納入縣政規劃，希望透過產官學合作，鼓勵團隊創新構想，實現創業理想。

評選結果，「台東舊站特區規劃組」：冠軍：東癮人、亞軍：食力尖強；「台東慢經濟智慧化運用產業組」：冠軍：藍色冀泉股份有限公司、亞軍：麻荖漏享樂平台。各組冠軍團隊由縣長頒發4萬元、亞軍獲頒1萬元獎金鼓勵。

國際發展及計畫處長曹劍秋指出「戰國策全國創新創業競賽」為台灣創育機構自辦的最大型創新創業競賽，每年吸引全國各界優秀隊伍報名角逐最高榮譽。今年邁入第17屆，由台東大學與社團法人中華創業育成協會主辦，感謝中華創業育成協會17年來首度移師台東舉行與台東大學團隊承辦，以企業題材的規劃與模擬策略連結產業需求，達到實踐創新創業、培養創業家。

本屆更一舉突破3大紀錄，分別是首次在東部地區辦理、徵件破歷年新高共685組投稿、4縣政府共同參與出題破新高。台東縣政府提出的「台東舊站特區規劃組」、「台東慢經濟智慧化運用產業組」2項主題，最終勝出稿件除團隊可獲得獎金外，後續將由縣府團隊研議納入縣政推動或合作方案，具體體現台東慢經濟。

►用這個鍋煮泡麵、奶茶超適合！宵夜不用叫外送了

ET快訊
有人上鉤了！　裝熟魔人見她丟1問題「還道歉」
5歲童腹瀉、嘔吐掛急診「醫竟讓他吃冰棒」！　結果超意外
快訊／快篩「沒C線」！　批號、廠牌公布緊急回收
29歲外送員借錢買股票慘賠！　年利率763%狂吸血
快訊／江坤宇快篩陽重挫兄弟戰力　內野主力快倒光
各年齡層致死率曝！　這區間最高「每19人染疫就1死」
快訊／本土+68311「各縣市分佈曝」　僅1縣市破萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

重申未於大陸執刀換肝　換肝名醫陳堯俐控彰基3招栽贓

員警抓賊緝毒先快篩再說　立委莊競程贈派出所300劑

17年來首戰台東　戰國策全國創新創業競賽6／9決賽頒獎

雲林縣下週恢復實體上課　張麗善視察校園清消及防疫整備

攜手防疫！屏東潮州警友辦事處贈送警300快篩+50瓶酒精

基隆城市博覽會開幕　蔡英文：國門廣場再次蛻變新起點

提升水域救援效能　台南消防局採購遙控式動力救生圈

疫後如何賺大錢？　創業楷模簡榮坤開處方分享經驗和遠見

婦要匯鉅款女行員急報案　警郵聯手護住血汗錢62萬

台南愛文芒果將上市　「台灣下單日本取貨」讓日本親友品嚐

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

王心凌秀劈腿！《愛你》健身操開課　被調麥狂摸…見是「她」嚇飆高音XD

涉嫌「包攬訴訟」20萬交保　林義傑：做正義事被當犯人

19歲男酒駕釀6車連環撞　害1死3輕重傷還想肇逃！

《交換情侶》挑戰道德底線！　現任面前約新歡「下一次約會」

高雄失速白車秒變3輪車　自撞再遭大卡車掃過車尾

白柴見媽下班興奮迎接　飛機耳、雙手合十求摸摸

重申未於大陸執刀換肝　換肝名醫陳堯俐控彰基3招栽贓

員警抓賊緝毒先快篩再說　立委莊競程贈派出所300劑

17年來首戰台東　戰國策全國創新創業競賽6／9決賽頒獎

雲林縣下週恢復實體上課　張麗善視察校園清消及防疫整備

攜手防疫！屏東潮州警友辦事處贈送警300快篩+50瓶酒精

基隆城市博覽會開幕　蔡英文：國門廣場再次蛻變新起點

提升水域救援效能　台南消防局採購遙控式動力救生圈

疫後如何賺大錢？　創業楷模簡榮坤開處方分享經驗和遠見

婦要匯鉅款女行員急報案　警郵聯手護住血汗錢62萬

台南愛文芒果將上市　「台灣下單日本取貨」讓日本親友品嚐

吳鳳點破「台灣人1缺點」　目睹這一幕嘆：國外從未聽過！

快訊／法國參議員稱呼台灣「國家」　代表處更名不是問題

屏東將恢復實體課程　家長灌爆縣長臉書「打1劑就變鐵金剛嗎」

連2天「受傷鴿子掉落陽台」！宋逸民夫妻曝救援步驟：真的很心疼

嘉惠聽障者！快篩陽性視訊問診　雲縣府推出「手語翻譯服務」

枯枝帆布克難賭場藏樹林　刮風下雨也要來...18賭客錯愕被逮

李復甸／監察權不可無　危害人權的監察院可廢

松露控的聚會聖地！大安區美式漢堡神店　超厚切和牛堡一口咬不盡

揮別疫情陰霾　桃機客量連3月翻紅「機場公司三支箭備戰」

夏天在家滿頭汗？拿寶特瓶「這樣做」超省電：除濕降溫不輸空調

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

地方熱門新聞

桃園航空城徵收戶配合政策搬遷　驗收遭刁

桃園東門段公辦都更案上樑　提供84戶社宅

桃園區首面市議員與張善政　合體看板

推動台中捷運藍線　盧秀燕「樂觀其成」、蔡其昌「全力支持」

未於大陸執刀！　名醫陳堯俐控彰基栽贓

台灣下單日本取貨讓日本親友品嚐

曹爾元參選連江縣長　曹爾居桃園挺兄長

基隆農會推12款城博米信封　打卡熱點報你知

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

飼養持有「海蟾蜍」6/14前完成登記　最高可罰5萬

李鎮國關心永康種電卻等到廠商來找

桃園再開25個社區接種站　擴大疫苗接種

名醫控不當對待　彰基1545字聲明反擊

立委莊競程贈派出所300劑快篩

更多熱門

相關新聞

台東發放防疫人員3劑快篩　孕婦7月底可領取

台東發放防疫人員3劑快篩　孕婦7月底可領取

本土新冠疫情仍持續高峰，為了守護老弱與防疫人員並加強校園防疫，台東縣今宣布，10日起針對縣內社區關懷據點、部落文健站長者與工作人員，下周一(6/13)則發送警消及衛生所等第一線防疫人員，發放每人3劑快篩試劑，約6萬5千劑快篩；針對國中小師生及老師等人員，縣府也準備1萬劑快篩，有需要的學校可向教育處提出申請，另有1萬劑提供孕婦同樣於6/13日起可至縣內原定期產檢的院所領取。

「孝子獵人」王光祿　百歲母確診過世

「孝子獵人」王光祿　百歲母確診過世

即／台東太麻里驚現超大地震魚

即／台東太麻里驚現超大地震魚

台東+792！新增2養護機構群聚

台東+792！新增2養護機構群聚

台灣食物銀行聯合會　捐贈台東400萬物賀

台灣食物銀行聯合會　捐贈台東400萬物賀

關鍵字：

慢經濟 台東大學 台東

讀者迴響

熱門新聞

酒精這樣用很危險！　最慘恐肺部纖維化

屏東14歲少女染疫4天亡　生前最後一句話曝

網紅夫妻證實已和平離婚

屏東谷川大橋意外！21歲女33樓高墜落慘死

反骨艾瑞絲換臉變A片女主　她出庭用手比出賠償數字

快訊／屏東14歲確診少女猝死　12歲弟弟嚇壞報警

快訊／黑貓宅急便貨車墜落山谷　警消急救援

惡霸犬後座被「杜賓蟒」吞頭

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

本土+68311　剩1縣市病例破萬

台灣之光！25歲「中和女」奪日本青森睡魔小姐

2千元租北市0.5坪！　房東曝：女房客躺5年「生小孩才搬走」

快訊／今增213死「連三天破紀錄」　本土+68311

蕭敬騰不再報名金曲：我缺的是理解

短褲妹承德路頭槌貨車慘躺平！60秒影曝

更多

最夯影音

更多
床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪
女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

王心凌秀劈腿！《愛你》健身操開課　被調麥狂摸…見是「她」嚇飆高音XD

王心凌秀劈腿！《愛你》健身操開課　被調麥狂摸…見是「她」嚇飆高音XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面