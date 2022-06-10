17年來首戰台東　戰國策全國創新創業競賽6／9決賽頒獎

▲戰國策全國創新創業競賽9日決賽頒獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「風起雲湧 決戰東台灣」台東縣政府與台東大學聯手合作在台東舉辦「2022第17屆戰國策全國創新創業競賽」，是戰國策全國創新創業競賽17年來首度移師東台灣舉行，9日晚間決選並由縣長饒慶鈴頒獎。

饒慶鈴提到，為了讓慢經濟的措施更具體可行，特別在競賽中設置「台東慢經濟智慧化運用產業組」及「台東舊站特區規劃組」，共33組團隊投稿、9組進入決選，結果由東癮人、藍色冀泉股份有限公司2團隊奪冠，勝出稿件將研議納入縣政規劃，希望透過產官學合作，鼓勵團隊創新構想，實現創業理想。

評選結果，「台東舊站特區規劃組」：冠軍：東癮人、亞軍：食力尖強；「台東慢經濟智慧化運用產業組」：冠軍：藍色冀泉股份有限公司、亞軍：麻荖漏享樂平台。各組冠軍團隊由縣長頒發4萬元、亞軍獲頒1萬元獎金鼓勵。

國際發展及計畫處長曹劍秋指出「戰國策全國創新創業競賽」為台灣創育機構自辦的最大型創新創業競賽，每年吸引全國各界優秀隊伍報名角逐最高榮譽。今年邁入第17屆，由台東大學與社團法人中華創業育成協會主辦，感謝中華創業育成協會17年來首度移師台東舉行與台東大學團隊承辦，以企業題材的規劃與模擬策略連結產業需求，達到實踐創新創業、培養創業家。

本屆更一舉突破3大紀錄，分別是首次在東部地區辦理、徵件破歷年新高共685組投稿、4縣政府共同參與出題破新高。台東縣政府提出的「台東舊站特區規劃組」、「台東慢經濟智慧化運用產業組」2項主題，最終勝出稿件除團隊可獲得獎金外，後續將由縣府團隊研議納入縣政推動或合作方案，具體體現台東慢經濟。