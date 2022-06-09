台灣食物銀行聯合會　捐贈台東400萬民生物資助弱勢

▲台灣食物銀行聯合會捐贈台東400萬元民生物資助弱勢。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

素有地表最強里長之稱的現任台北市忠勤里里長(社團法人台灣食物銀行聯合會理事長)方荷生9日率食銀聯合會會友至台東縣捐贈價值新台幣400萬元民生物資，可嘉惠4,370戶家庭，加上台東縣政府實(食)物銀行TT惜福箱3,500箱，此次物資將主動發放給近8千戶弱勢民眾家庭，台東縣副縣長王志輝代表接受捐贈並回贈感謝狀，肯定食銀聯合會在疫情中暖心送愛的善舉。

副縣長王志輝代表縣長饒慶鈴表示，感謝方荷生里長及社團法人台灣食物銀行聯合會善友、家樂福看見需求，拋磚引玉喚起更多有心、有能力的人，大家努力一起用愛關懷弱勢挺台東。疫情確實讓原本弱勢需要紓困的民眾生活雪上加霜，近年縣府連結民間捐贈資源，團結力量大，透過實物的提濟支出，努力來照顧更多縣民，這次與縣府合作至少讓近8,000戶家庭紓解燃眉困境，渡過疫情難關，期盼未來台東縣也有能力一同回饋其他單位，發揮更多大愛。

台東縣政府說明，近期國內疫情升溫，確診人數屢屢飆高，發放居家照護確診者TT守護包近1萬2千份後，因應中央確診判讀方式的改變，自6月1日回歸實物銀行救助模式，主動針對縣內中低收老人、獨居中高風險及領有身心障礙生活補助、兒少脫貧、近貧戶等行動不便者發送惜福箱物資。台北市忠勤里里長方荷生因至社會處拜訪探詢東部地區食銀倉儲點，得知縣府有照顧弱勢民眾物資需求，熱心的他立刻行動號召會員，短短數日共有26家會員共襄盛舉，近日物資陸續運抵社會處，總計捐贈民生物資金額達400萬元，將透過公所及物流發放給縣內列冊對象。

社團法人食物銀行聯合會長年以來一直以解決食物問題及有效調配資源為宗旨，理事長方荷生說明，這次匯集民間團體力量動員，也隨即發揮緊急救備災功能，更展現出各地區食物銀行實務調配之動員能力，期將有限資源發揮最有效的利用，創造社會安定力量，更能減輕地方負擔，創造雙贏。

社會處長陳淑蘭表示，台東縣設置實(食)物銀行物資平臺，以「惜物助公益」的理念，透過21間實物銀行充分運用各界捐贈的資源，發放給縣內弱勢家庭使其得到短期生活上的幫助。這次結合台灣食物銀行聯合會資源主動發放對象有中低收老人，中高風險獨居者、領身心障礙生活補助者、兒少脫貧家戶及經社工評估遭逢急難致經濟陷困急需物資的近貧戶，實物銀行發放物資內容物都是縣內民眾需求最大的生活用品 (米、麵條或泡麵、罐頭、調理包、醬油、沙拉油、洗手皂(洗手乳等)，此外家樂福得知物資有裝箱需求，亦捐助1,100個紙箱提供包裝，TT惜福箱物資將透過各鄉鎮公所和物流用最快的方式發送完畢。