台東發放一線防疫人員3劑快篩　孕婦7月底可領取

▲發放老弱、社工、一線防疫人員每人3劑快篩試劑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

本土新冠疫情仍持續高峰，為了守護老弱與防疫人員並加強校園防疫，台東縣今宣布，10日起針對縣內社區關懷據點、部落文健站長者與工作人員，下周一(6/13)則發送警消及衛生所等第一線防疫人員，發放每人3劑快篩試劑，約6萬5千劑快篩；針對國中小師生及老師等人員，縣府也準備1萬劑快篩，有需要的學校可向教育處提出申請，另有1萬劑提供孕婦同樣於6/13日起可至縣內原定期產檢的院所領取。

縣長饒慶鈴今日由縣府社會、原民處等單位同仁陪同，前往台東市新生活之家社區關懷照顧據點以及馬當文健站等2處，發放快篩劑給長輩，現場更由照護員示範並教導如何正確在家使用篩劑，也有老師帶領長輩跳防疫操，讓長者維持身心快樂健康做防疫。饒慶鈴表示，目前國內疫情仍險峻，民眾對家用抗原快篩試劑仍有很大的需求，因此特別針對包括縣內社區關懷據點、文健站、日照中心、醫事C站點、失智據點等特定高風險族群，自今日起先行發放每人3劑快篩試劑。

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另外，下周一(13)起則發送衛生所、警察局、消防局、殯葬防疫大隊等第一線防疫人員、全縣社工、托嬰中心及居家式托育人員等，預計1萬5千多人受惠；同時，為了照顧懷孕媽媽，孕婦也可免費領取快篩，時間自下周一 (6/13) 起至7/31，每人領取3劑，請民眾攜帶媽媽手冊至縣內原定期產檢院所領取，也特別感謝配合的醫療院所協助。

饒慶鈴也提醒，請民眾儘速完成疫苗接種，尤其是65歲以上長者或5至11歲孩童，降低感染風險及提升保護力。台東5月初起開始入校施打，加上於上週開設BNT疫苗快打站及醫療院所接種，目前5-11歲第1劑疫苗接種率已達6成，社區涵蓋率75.5%，並預計本週完成兒童BNT疫苗校園接種場次。