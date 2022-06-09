台東+792！新增2養護機構群聚　饒慶鈴籲持續做好防疫規範

▲台東9日新增792確診。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣9日新增792名確診者，673名民眾戶籍或居住地分在台東、119名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案20542人、居隔者2071人。目前台東針對Covid-19確診者分流收治情況，截至6/8下午4點為止，住院收治人數為73人、加強版集中檢疫所為46人、居家照護現管人數有3811人。

台東縣衛生局表示縣內機構群聚案部分，今日新增2養護機構群聚共4人確診（2住民、2員工），已完成全機構篩檢，其餘人員皆為陰性，原有的7養護機構則新增36人確診(7員工、29住民)；監所新增10人（7員工、3收容人）；身障、醫院、兒少機構部分今日無新增。目前縣內共有9養護、1身障、1兒少、6間監所、2醫院群聚事件管理中。衛生局也持續安排定期採檢匡列，並協助機構落實感染管制措施。

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另外，中央今日也公布台東2例本土病例確診死亡個案，第1案為93歲男性，已接種3劑疫苗、有服用抗病毒藥物，有肺部及慢性疾病史；第2案100歲女性，無接種疫苗、有服用抗病毒藥物、疾病史確認中。在校園疫情部分，台東縣今日則新增確診96生、24師，累計共3407生、466師。

衛生局今日也於疫情說明會上說明，縣內Covid-19視訊診療門診有部分調整，馬偕醫院週一至週五掛號時間為上午8點至12點，名額30人；而假日急診提供24小時快篩陽性現場判讀。另各地區衛生所針對快篩陽性民眾可提供假日遠距視訊判讀時間也有時間調整，但掛號時間皆仍為上午9點至11點，下午1點到3點；離島地區則是上午9點至晚上9點未變動，提供鄉親假日服務，若有就醫需要，也可透過視訊看診或請親友代為領藥，相關訊息也請隨時注意台東衛生局粉絲專頁。