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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

笑談沒有被關起門來大刑伺候　賴清德：蔡英文會來找我聊天

▲賴清德、蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

▲賴清德、蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文與時任前行政院長賴清德爭取2020年民進黨總統提名的「宮鬥劇」曾備受大眾矚目，如今賴成為副總統，外界也好奇兩人之間的互動。賴清德表示，與蔡英文互動很好，這些年來沒有被關起門來大刑伺候，且蔡也曾在公開肯定民進黨初選。

賴清德近日接受《自由時報》專訪，談及2019年跟蔡英文競爭總統參選權，他也否認主持人提問這些年來有被關起門來大刑伺候。賴清德說，蔡英文在選舉完畢後的謝票行程中，曾在高雄或台南公開肯定民進黨初選，後來選他當副手，也贏得國人支持。

賴清德表示，他2020年2月前往美國參加祈禱早餐會，蔡英文請外交部、國安會大力協助，一方面國安會保護他的安全，外交部則協助安排一些行程，所以他是以副總統當選人的身分，走公務行程，爭取國家利益，也分別拜訪了參眾議院、國安會及國務院。

賴清德說，他當時也表述蔡英文2020當選演講中提及的和平、對等、民主、對話等4原則，以及第一任內所講的善意不變、承諾不變、不在壓力下屈服、不走回對抗老路等，讓美方知道，即便蔡英文連任，且得到有史以來高票，也一定會穩定兩岸的和平發展，而美方也都很肯定。

賴清德透露，蔡英文曾做沒印上台灣logo的選舉外套，是要在非政治場合穿，沒想到蔡也替他訂製了一件，並秀上賴的英文名字；此外，蔡英文有事情都會到他的辦公室討論，有次蔡說很久沒上來（到賴清德辦公室），所以來找他聊天。賴清德說，「彼此互動都很好，沒有問題」。

被問疫情，賴清德認為對社會有三大挑戰：第一、是如何中央與地方合作，號召國人一起防疫，把疫情傷害降最低；目前台灣已進入疫情能否軟著陸的關鍵時刻，慶幸國人配合政府政策。

第二、是對經濟的挑戰，疫情改變經濟結構，甚至造成產業鏈重組，很多民眾生活出現困難，政府如何協助受影響民眾跟產業，這是未來要做的。第三、台灣超過200萬人確診，不少人可能有後遺症，政府如何後續照顧他們，這很重要。

賴清德說，全球確診數逾5億人，目前台灣Omicron疫情進入巷戰階段，能否軟著陸，現在是最關鍵時刻。

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