竹市+1272！5至11歲兒童疫苗覆蓋率達7成　國三生課程採雙軌制



▲新竹市今日新增1272例確診。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（10）日新增1,272名確診個案，今（111）年以來累積48,904名確診個案，目前累積居家照護者為9,486人、居家隔離者為3,265人。市府表示，全市已有28,640名5至11歲兒童完成莫德納、輝瑞疫苗施打，整體涵蓋率達74%，因此從13日起恢復高中以下學生實體課程。

截至今日止，竹市5至11歲兒童已有28,640名完成莫德納、輝瑞疫苗注射，疫苗涵蓋率達74%，下周復課後持續進行4大防疫措施：第一，落實校園清消，讓學生安心返校。第二，可自行申請自主防疫假，不計入出缺勤計算。第三，國三學生畢業前採線上或實體課程，授權各校決定。第四，確診者若發病前2日有到校，該班停班3日。

體育館施打站（公園路295號）下周一至五（6月13至17日）持續開設，開放5歲以上、不限劑次、隨到隨打輝瑞疫苗。設站時間為上午8至11時、下午14至17時，請符合中央規定接種資格民眾儘速施打，也因兒童及成人劑量不同，動線將會分流。

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▲▼截至今日止，竹市5至11歲兒童已有28,640名完成莫德納、輝瑞疫苗注射，疫苗涵蓋率達74%。

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