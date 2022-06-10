太多員工確診！「這間麥當勞」只剩得來速　連早餐都不賣

▲台南新市一間麥當勞，目前只提供得來速。（示意圖／路透）



實習記者林郁婷／綜合報導

受疫情影響民眾減少外出用餐，導致餐飲業來客量減少，許多餐廳乾脆調整營業時間或暫時關閉。不過，台南一間麥當勞傳出因多位員工確診，人力吃緊，連早餐都不賣了，只提供得來速，營業時間也不再是24小時。

一名網友在PTT以「台南新市麥當勞 取消24小時、早餐時段」為題發文，表示看到麥當勞新市中山餐廳貼出的公告，寫著6月7日起營業時間調整為10:30~24:00，除了寫著「安心防疫，守護再升級，造成不便敬請見諒」外，並無多做說明。

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不僅取消24小時營業，連早餐時段都不賣了，讓該名網友好奇，「這家是新市到新化唯一一間，有鄰近工廠移工、大學、南科下班輪班仔客群」，不懂「為什麼會是選新市這家取消？」

▲台南麥當勞新市中山餐廳調整營業時間。（圖／翻攝自 PTT）

臉書社團「台南式」也針對這個消息發文提醒民眾，剛好有該分店員工在留言處解釋，「端午連假員工確診人數爆增，到今天還是一直有員工篩出陽性，人力嚴重不足，才調整營業時間喔，疫情趨緩大家都回歸上班，就會恢復正常營業時間了，目前只有開放得來速，請大家多多使用多元支付方式，減少接觸的風險。」

▲新市中山分店員工出面解釋。（圖／翻攝自Facebook／台南式）

