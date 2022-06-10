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基隆城市博覽會開幕　蔡英文：國門廣場再次蛻變新起點

▲基隆城市博覽會今開幕 蔡英文：國門廣場蛻變新起點。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆城市博覽會今開幕。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為期10天的2022城市博覽會，今（10日）上午在基隆國門廣場盛大開幕，市長林右昌與總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人共同為這場以「起點城市」之名，啟動串聯四大展區的展演揭開序幕，蔡英文致詞時指出，基隆是台灣的起點，國門廣場再次蛻變的新起點，展現基隆人像大海一樣的寬大思維，以及熱情與自信，凝聚團結眾志成城。

在這個以「城市」為名首度在臺灣舉辦的「博覽會」開幕典禮上，林右昌陪同蔡總統、蘇院長、蔡適應立委、蔡旺璉議長等人共同揭幕，正式向全臺宣告2022城市博覽會「START！」，開幕典禮中以跑酷青年翻轉城市的概念，展現這幾年基隆改變的精神，化各種不可能為可能，青年創意介入一一突破城市過往的框架，打開港邊休閒生活，一步步擘劃基隆這個小城市的大未來。

▲基隆城市博覽會今開幕 蔡英文：國門廣場蛻變新起點。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆是台灣的起點，國門廣場再次蛻變新起點。

林右昌致詞指出，基隆走在台灣疫情最前線，雖然過程備感艱辛，但最困難的一段已經過去，感謝各界對於政府防疫工作的配合，讓大家能夠恢復正常生活，希望疫情後的新生活就從基隆國門廣場啟用開始、從城博會來療癒人心。

林右昌表示，城市博覽會的主題是起點城市，玉山的高度是從基隆的水準原點開始計算，台灣最北的彭佳嶼跟最東的棉花嶼都在基隆，台灣縱貫鐵路的起點也在基隆，有很多的第一跟起點都在基隆，這些年的努力就是要打破大家對基隆的刻板印象，打破狹隘的地域主義，會場所在地的國門廣場在過去威權時代矗立的是銅像，如今的地標已成為國門噴泉，成為新的希望與力量的核心。

▲基隆城市博覽會今開幕 蔡英文：國門廣場蛻變新起點。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆向全臺宣告2022城市博覽會「START」。

蘇貞昌則表示，在400年的大航海時代，基隆是台灣與國際接軌的港口，這幾年來林市長帶領市府團隊，在地方與中央的大力支持之下，基隆已經大幅蛻變，山海解禁、市港重生，基隆自信的態度，要讓國人見證基隆的改變。

蘇貞昌還說，如今疫情已從高原往下走，只要國人把疫苗打好打滿、防疫措施做好，是該出門走走的時候，就從城市博覽會開始，看看在中央大力支持、基隆人一起努力之下，讓城市更美麗，從城市博覽會開始，走出疫情恢復正常生活。

▲基隆城市博覽會今開幕 蔡英文：國門廣場蛻變新起點。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲城市博覽會的主題是起點城市。

蔡英文則指出，面對這波Omicron疫情，基隆首當其衝，她非常認同林市長所說，基隆用城市博覽會來療育人心，感謝所有基隆市民團結防疫，能夠在基隆這個起點城市走向疫後新生的起點，過去幾年她常來基隆，每次都有驚豔之感，林市長果然用他專業的都市規劃，透過設計力及執行力改變基隆。

蔡英文還說，這段期間基隆就是一個大展場，透過市府規劃的四大展區，每一區都很精彩，希望從台灣頭出發帶動國家發展，她也細數基隆的各項重大計畫，包括山海城串聯計畫、大基隆歷史場景跟基隆捷運等，都在逐步進行中，基隆軍港西遷更是台灣走向世界的重要工程，基隆的進步也代表台灣的發展不會因為疫情停下腳步，只要中央跟地方團結合作，一定能夠克服挑戰、度過難關。

▲基隆城市博覽會今開幕 蔡英文：國門廣場蛻變新起點。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆城市博覽會今開幕 蔡英文：國門廣場蛻變新起點。（圖／記者郭世賢翻攝）

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