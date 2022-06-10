戴瑋姍抓到「新北SOP有問題」　怒問侯友宜：還要演多久？

▲戴瑋姍揭新北市「COVID-19疑似或確診病人處理流程圖」。（圖／翻攝自Facebook／戴瑋姍，點圖可放大）

實習記者李密／台北報導

新北市中和區2歲男童「恩恩」感染新冠肺炎後轉為重症，送醫搶救仍不幸身亡，其父控訴撥打119求助後，救護車卻遲了81分鐘才到，導致延誤就醫、錯失救援時間。民進黨市議員戴瑋姍10日公布一份市府內部處理流程圖，痛批4月流程圖修改前，119不能跳過衛生局直接派車。但因4月14日當天衛生所和衛生局失聯斷訊，根本找不到人，導致恩恩案悲劇的發生。

戴瑋姍10日於臉書表示「抓到了，新北SOP有問題」，按照市府規定，緊急患者必須同時滿足派遣就近適當分隊出勤、通知衛生局安排指定適當後送醫院兩點條件後，勤指中心才能派車。即使病患出現心跳過快、呼吸困難、皮膚嘴唇發青、持續胸痛胸悶，甚至意識不清和癲癇等症狀，119都不能跳過衛生局直接派車送醫。

對此流程圖，戴瑋姍表示4月14日當天消防局一再打給衛生局，就是為了向衛生局確認後送醫院。偏偏當天衛生所和衛生局失聯斷訊，根本找不到人。第一線基層曾多次向上級反應，此規定會造成危及生命的病人延遲送醫。然而基層提案從未在新北市長侯友宜主持的新北防疫會議，以及跨局處會議中獲得認同，導致2歲的恩恩延誤就醫。

戴瑋姍批評，直到悲劇發生，市府才於5月重新修訂流程，痛批侯友宜從未理會消防基層的聲音，反而踐踏他們的專業，漠視他們的建議，讓新北市民受害，甚至失去生命。

她直指侯友宜為了圓謊，讓基層消防員冒違法風險，演戲裝忙欺騙恩恩爸和社會大眾，並提告揭發事實的張姓網友，企圖讓知情者全面噤聲，實際上是為打壓消防基層。呼籲侯友宜公開完整資料與錄音檔，並向恩恩爸媽及社會大眾道歉。