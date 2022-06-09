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1922花143分鐘轉送恩恩　他分析：民進黨想甩鍋給侯友宜

▲▼國民黨團「恩恩爸爸打1922，143分鐘後才處理！蔡政府出來講清楚、說明白！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團「恩恩爸爸打1922，143分鐘後才處理！蔡政府出來講清楚、說明白！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

新北市中和區2歲男童「恩恩」確診COVID-19不治，其父親調閱資料，發現從他打電話告知恩恩陷入昏迷算起，1922花了143分鐘聯繫上新北市衛生局。國民黨團總召曾銘宗則分析，民進黨政府和側翼發動網軍攻擊新北市政府，企圖將責任甩鍋給新北市長侯友宜。

曾銘宗表示，2年多來在疫情期間，國人認定的防疫專線就是1922，在恩恩爸打的第二通電話中，恩恩已經出現意識不清等緊急狀況，1922完全沒有處裡，國民黨團認為不只有檢討，還有相關行政責任，甚至有法律責任的問題。

書記長萬美玲表示，1922當初設置的基本功能，包括簡訊實名制、疫苗預約平台、疫情通報，但是實際上看到卻是，1922接獲民眾電話的處置，變成什麼都沒做，從很多孩子都走了，到火化之亂陳時中無視人民痛苦、毫無同理心，防疫工作事事樣樣都落後，都要國人付出慘痛的代價後，才要修正。

副書記長吳怡玎表示，恩恩的病程發生非常快速，併發腦炎，但是新冠病毒讓兒童併發腦炎是現在才發生的事嗎？顯然不是，Omicron在台灣爆發已經是在世界爆發後很後面的事情，香港已經示範給我們看過，有多少孩童在染疫後併發腦炎而離世，疾管署在4月21日才公布孩童併發腦炎指引。

吳怡玎進一步表示，近期全世界發現兒童「多系統發炎症候群（MIS-C）」病例，疾管署一直到國內出現確診案例，有孩童在鬼門關前走了一趟，才告知家長要小心兒童「多系統發炎症候群（MIS-C）」。

吳怡玎呼籲陳時中，國外已經示範過很多次了，請多學學國外的經驗，國外的指引都已經寫在網路上，好好去看看、做功課，不要等到國人付出生命，才願意去更改不合適的指引。

副書記長鄭正鈐表示，陳時中遇到問題就是甩鍋，綠營及側翼網軍跟著附和，將責任推給地方，難道防疫責任不是中央疫情指揮中心和疾管署嗎？所有的防疫指引不是出自於疾管署嗎？政府在兩年疫情期間不斷宣導有疫情狀況就打1922嗎？國內防疫疫情專線不是1922嗎？

鄭正鈐表示，在《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第5條規定：「為生產傳染病防治法第五十四條第一項規定之防疫物資，於必要時，各級政府機關得依中央流行疫情指揮中心指示徵用或調用其生產設備及原物料，並給予適當之補償。」特別條例給予衛福部、疾管署最大的權限，採購醫材不受《中央採購法》限制，編列預算也不受《預算法》限制，結果出事就四處推卸責任，從清零到共存，衛福部到底做了什麼事？陳時中根本就是沒有擔當的指揮官。

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1922侯友宜新北

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