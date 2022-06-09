恩恩事件延燒！新北送「所有資料」至檢調　含報案音檔、橫向聯繫內容

記者杜冠霖／新北報導

中和2歲男童恩恩案持續延燒，恩恩爸6日到新北市政府消防局聽錄音檔，但消防局在未告知狀況下以「還原當時情形」為由，指使部屬打假報案電話，引起輿論譁然，消防局則對爆料前消防員喊告，對此，新北副市長劉和然表示，已準備好所有資料，包含恩恩媽跟消防局所有通話紀錄、外界一直想了解的橫向聯繫資料，都送交司法單位。

7日有前消防員具名爆料，消防局在恩恩爸聽取錄音檔當天，新北消防的長官下令動員偽造報案，更刻意營造民眾進線頻繁、充滿個資、無線電嘈雜假象，新北消防局也回應，為了重現119進線量爆增忙碌情況，有還原當時情況讓他了解，但恩恩爸表示並不知情。

新北消防局也表示，至於該網友刻意散播本局造假並變造錄音檔之不實訊息，嚴重影響本局聲譽，為求慎重且避免社會大眾誤解，本局將檢具所有資料（含相關通聯紀錄、錄音檔案）向檢方提出告訴。

劉和然表示，可以理解恩恩爸想了解恩恩送醫過程的全貌，黃德清局長、陳潤秋局長也都有做說明、盡量把全貌跟真相告訴他，但也要符合公務體系的相關運作。

劉和然表示，這個議題已經被模糊，消防局前兩天也被質疑造假，這對公務同仁來說是很嚴重的指控，同仁為了捍衛清白及形象，已經做了該有的司法處置，市府將會併同這個案子，檢送所有資料給司法單位調查。

劉和然指出，再重複一遍，會配合消防局捍衛清白、形象的這個案子，將所有資料送交司法單位，包含恩恩媽跟消防局所有通話紀錄：逐字稿、恩恩媽打來的5通、市府回撥的3通、外界一直想了解的橫向聯繫所有資料，所有資料都送交司法單位。

劉和然表示，恩恩爸一直強調是想了解事情真相，新北市府也是秉持這個態度，希望把相關規定內能提供的資料一併提供，某些人很關心、想多了解，但某些人為了選舉操作，嚴重影響到基層同仁的工作跟努力，讓問題回到公正單位審查，將本案所有資料一併送交司法單位。

▼恩恩爸6/6日赴新北消防局聽音檔。（圖／記者陳以昇攝）

