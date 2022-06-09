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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

消防局遭批「演很大」地標變演員班　侯友宜嘆：必要時採法律途徑

▲▼侯友宜回應恩恩事件。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／新北報導

新北2歲男童恩恩案持續延燒，最近傳出消防局在恩恩爸前往聽音檔時在「演戲」，更有網友將消防局在Google Maps上惡搞成「演員訓練班」。對此，新北市長侯友宜今（9）日指出，在兩年多來，新北是疫情的重中之重，自己會與第一線同仁並肩作戰，若有人惡意中傷、批評，會採取法律途徑。

侯友宜說，在兩年多來，新北市疫情是重中之重，第一線醫護、消防、警察、區公所所有行政團隊同仁面對來勢洶洶的疫情，全部扛起責任，真的辛苦他們了，在辛苦過程中，每個防疫一腳步都要做好全心全力守護，在守護過程當中，都希望真的讓每個腳步穩定以外，還能夠更周全。

侯友宜也說，身為新北市長，在這場仗，自己不但要跟同並肩作戰，更要支持同仁、全力守護市民健康，這當中，如果有人惡意中傷、批評，一定會支持同仁，必要的時候採取法律途徑，來維護同仁的清白跟尊嚴，也相信同仁在大家努力合作下，會義無反顧執行公務，並沒有後顧之憂，再做任何緊急判斷當中沒有太多的疑慮，才能夠在第一時間裡面，挽救所有人的生命。

侯友宜說，希望每個做事的公務體系，能夠好好做事，尤其在這段時間，新北市疫情仍然在高點緩降當中，我們仍要守護現階段所面臨疫情衝擊的家庭，繼續全力以赴，這才是現階段更應該做好應盡的本分。

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關鍵字：

消防局侯友宜恩恩案

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